无国界记者呼吁释放编程随想   贝女士前往北京会见律师遭遣返

中国/人权

中国著名博主编程随想（真名阮晓寰）上个月被判处七年监禁之后引发舆论强烈反响，总部设在巴黎的无国界记者组织4月4日发表声明呼吁中国当局释放阮晓寰。

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无国界记者东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）表示，“阮晓寰不仅协助同胞获取审查制度的资讯，更揭露中共的贪腐等舞弊行为，他应受到英雄式的欢迎，如今却反遭当局严厉迫害。我们呼吁国际社会增加对中国政府所施加压力，迫使其释放阮晓寰及所有其他被中国拘禁的记者和新闻自由捍卫人士”。

另据来自网络的消息，编程随想的妻子贝女士日前到北京准备与尚宝军律师会合，但却被8名警察拦截，之后，上海信访办官员到北京把贝女士带回上海，送回家中。

当局对贝女士的跟踪以及百般阻挠，足以显示他们担心人权律师介入，害怕国际社会知道这又一起标志性的人权迫害案。

阮晓寰本人对一审判决不服提出上诉，家属委托北京莫少平律师事务所代理辩护，但当局却指定两名律师提供法律援助，在家属的拒绝的背景下迟迟不予解除。

编程随想案件二审 结果应该在下个月出台。

“编程随想”从2009年开始在网络发表博文，总共超过七百多篇，最初发表的主要是网路安全的技术建议。一段时间后，他开始翻译外国新闻、汇编资料，并制作调查性和政治性内容。2016年他在Github上发表中国共产党高阶党员的关系网络和隐藏财产，揭露政权内部的高度腐败。

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