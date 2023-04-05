日本驻华领事会见被中国拘留的日本人

日中/政治

在日本外相林芳正访华期间，林芳正多次对中国方面拘留日本制药巨头安斯泰来制药的一名50多岁的高管提出抗议，并要求中国方面允许日本驻华领事会见这一高管，据悉，日本驻华使馆工作人员已于4月4日对该高管实施了领事会见。日本驻华使馆会见该高管的领事表示：该高管在健康上没有问题。

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而在4月4日的日本众议院全体会议上，岸田首相在谈及该高管被中方拘留一事时表示：我们对中国方面强烈要求早日释放该日本人并实行领事会见。他还指出：在与被拘留的日本人家属及相关者联系等方面，我们正在提供尽可能的支援。

在谈及对华外交时岸田首相指出：我们会坚持我们所必须坚持的，并努力构建建设性的、稳定的日中关系。

4月5日，日本内阁官房长官松野博一在记者会上表示，一名政府官员会见了这名高官，并说他没有健康上问题，强调日本政府正在“要求早日释放”。

松野表示：“关于领事接见的详细内容和今后的预测，由于事件的性质，在这里不便回答。但是通过向本人的确认，他说他在健康没有什么特别的问题。”

松野表明：领事接见是在4日下午由日本驻华大使馆的工作人员所进行的，并强调“我们将继续强烈要求中方尽快释放这位日本人。”

中国外交部发言人曾表示，这名高管“涉嫌从事间谍活动”，并因涉嫌违反刑法和反间谍法正在接受调查。但截至上周末，该高管被指控的细节仍不明朗。

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