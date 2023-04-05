波兰将在北约峰会上为乌克兰寻求安全保障

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波兰总统杜达在与访问华沙的乌克兰总统泽连斯基联合举行的新闻发布会上表示，波兰将在今夏于维尔纽斯举行的北约峰会上，要求为乌克兰提供额外的安全保障。美军扩建在波兰军事基地以强化维护北约东翼安全。

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北约已邀请泽连斯基参加今年7月在立陶宛举行的北约峰会。柏林总统杜达周三与来访的泽连斯基会晤后表示，波兰正努力争取在7月的北约峰会上，为乌克兰提供额外安全保障，这将会加强乌克兰的军事力量。柏林总统重申坚定支持乌克兰加入北约。杜达并表示，波兰目前已经向乌克兰提供8架米格-29战机，并准备再交付6架，杜达称，未来准备将波兰整个"米格"战机机队，即30架米格战机送到乌克兰。他表示相信乌克兰将取得胜利。

杜达并表示，波兰已经向乌克兰提供了大约300辆坦克，其中包括14辆豹2A4坦克，以及许多其他军事设备。

泽连斯基则是重申乌克兰希望加入北约的坚定愿望。在谈到乌克兰当地局势，泽连斯基强调，“(俄罗斯）还没有控制”巴赫穆特市。

另据报道，波兰国防部长布拉查克（Mariusz Blaszczak）周三出席为美军扩建位于波兰西部波维兹（Powidz）的军事基地剪裁仪式，并说两国的军事综合设施将加强波兰和北约整个东翼的安全。

布拉查克在波维兹基地为一个新的设备储存设施揭幕。据官员称，新建的装备储存和维护中心（LTESM-C）能容纳数千件军事装备，包括坦克和技术支援车辆，以及步兵战车和火砲系统。

有了这些新设施，抵达波兰执行支援任务的盟军部队将在几天而不是几周内就能获得必要装备。

布拉查克说："与美国的战略伙伴关系，以及波兰在北约盟友间的积极参与角色，都是我们国土安全的重要支柱。今天，我们将启动另一项投资，以加强波兰和北约整个东翼的安全，这个基地是威慑侵略者的方式，也是北约团结的一种表现。"

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