港元走资再现 银行结余将跌穿700亿 不足一年少八成

香港/货币

随着美元加息而香港银行未有跟随，港美息差扩阔，刺激套息交易活动，资金流出令港元汇价走弱，触及7.85港元兑1美元的弱方兑换保证，金融管理局在纽约时间周一交易时段承接71.04亿港元沽盘，令香港银行体系总结余在明(6日)早降至699.15亿港元(下同，折算约 89亿美元)，较这一轮美元加息潮开始时的三千多亿元结余水平暴跌79.5%。

广告 继续浏览后续

金管局注资后，港元兑美元曾转强至7.8466，截至今日中午报7.8490。而受结余影响的港元拆息，昨天则个别发展，除隔夜息微升至1.19976厘外，其他大部分拆息均告跌。香港今天是公众假期，未有最新拆息。

今次是金管局年内第三度入市接钱，对上一次是今年2月中，三次合共接钱261.95亿。若以美国去年开始加息以致金管局由去年5月开始「沽美元丶接港元」计算，金管局共接钱44次，涉款 2682.77亿元，令银行结馀较金管局开始接钱时的3375.91亿元结馀大跌近八成，亦即不足一年间，港银体系结馀只馀开始时的20.5%。若与香港银行结馀在2021年1月4日的最高峰时的4617亿元相比，明天的结余更是大跌近八成半。

星展香港财资市场部环球市场策略师李若凡认为，香港银行体系结余自去年11月跌穿千亿元后，港汇触及7.85弱方兑换保证的次数已经不算太频密，预计港汇短期内不会多次触及7.85弱方兑换保证，而港银体系结馀亦将以较慢方式下降，加上美国联储局停止加息后，港息会慢慢追上美息，令套戥交易减少，届时港银体系结余跌幅便会“见底”，预料“底线”为约540亿元水平，将是2018年美国加息潮以来的低位。但她补充，美国加息步伐的风向变化很大，而港元短暂需求很大，令香港拆息抽升速度加快。

股评人胡孟青在报章撰文指，当结余跌至某水平，港元拆息必然向上，问题是哪个水平的结余会触发拆息向上，这便衍生金管局认为哪个才是动用1.2万亿元票据去减缓加息速度的合理结余水平。她参考对上一次的低位问道：“可能是500亿元？”

根据金管局数据，港银体系结余在2021年达致高峰前，于2019年的大部分时间，结余大多处于500多亿元水平，有分析师称，现时只是快将“打回原形”。

翻查纪录，美国对冲基金经理巴斯（Kyle Bass）在2019年中当香港银行结余水平跌至500亿元左右时曾发公开信称，缺少结余作缓冲，香港联系汇率存在重大隐忧。但当时已有分析师指出，金管局在金融海啸后发行外汇票据从银行体系抽走过万亿港元，有需要时可以透过回购或是减少发行将资金重新注入银行体系内。

为抑制通胀，美国联储局自去年3月以来连续加息九次，当前利率已升至2007年9月以来最高水平；欧洲丶英国等货币当局也跟随美国货币紧缩政策。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅