蔡英文会晤麦卡锡 感谢美国坚定支持称："台湾并不孤单"

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台湾总统蔡英文4月5日周三上午在里根图书馆会晤美国众议院议长麦卡锡，两人会后共同发表谈话，蔡英文感谢美方坚定支持，让台湾人民不孤单。她数次提及里根，强调在面对这世纪独特的挑战时，要谨记奠定台美坚实关系的原则，不忘里根传承的意志与教训。

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中央社报道，蔡英文3月29日启程展开"民主伙伴共荣之旅"，去程过境纽约，依序访问危地马拉、贝里斯，返程过境洛杉矶，预计4月7日返抵台湾。

蔡英文在台湾驻美代表萧美琴等人陪同下，美西时间5日上午驱车前往里根图书馆会晤麦卡锡（Kevin McCarthy）及跨党派国会议员，两人会后共同在"空军一号馆"发表公开谈话。

蔡英文表示，很高兴有机会再次造访里根总统图书馆，与麦卡锡及国会议员见面。她感谢麦卡锡的盛情接待，以及跨党派国会领袖在百忙之中拨冗与会，大家的参与及坚定支持让台湾人民了解到没有被孤立，也并不孤单。

提到里根图书馆，蔡英文说，这里可以说是最佳的会面地点，向这位备受尊敬的美国总统与世界领袖致敬。在外交领域经里重大变动的年代，里根扮演关键角色，与美国国会通力合作，保护并巩固台美关系。

蔡英文说，里根任内1982年的"六项保证"，以及国会通过的重要法案"台湾关系法"，为这段已超过40年历史的强健特殊伙伴关係奠定基础，维护和平、促进繁荣，并见证台湾民主蓬勃发展。

蔡英文提到，所有人都明白，先前所维护的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑战。在当下这个民主受到威胁的世界中，让自由的灯塔永存不灭，可以说是当务之急。里根总统就曾说过："自由并不是代代相传的，每个世代都必须不断捍卫及争取自由。"

蔡英文表示，她与国会领袖会面时，重申台湾维护和平现状的决心，让台湾的人民继续在自由开放的社会中生活。会议中也提及里根的信念，那就是"要维护和平，必须先强大自己"，只要团结一心，必定更强大。

蔡英文说，她代表台湾人民向美国国会跨党派的议员致谢，感谢提出让台湾及台美关係更加坚强的各项法案。这些法案协助强化台湾自我防卫的能力、建立台美之间强健的经贸连结，并支持台湾有意义的国际参与，均有助在印太区域捍卫共同利益、和平及繁荣。

她强调，台湾致力成为世界的可靠伙伴，区域内稳定的基石，以及良善的力量。论语有言"德不孤，必有邻"，在台湾努力捍卫现有生活方式的同时，非常感谢美国的支持；在面对这个世代独特的挑战时，要谨记奠定台美坚实关係的原则，不忘里根传承的意志与教训。

这场会晤，是台湾总统首次在美国本土与美国政坛第3号人物会面，也是台美1979年断交以来，第3度美国众议院议长与台湾总统会谈。

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