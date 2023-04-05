蔡英文会见麦卡锡 华府智库称美中台都刻意保持低调

蔡英文过境美国

外访过境美国的中华民国总统蔡英文5日在洛杉矶与国会众院议长麦卡锡会面，写下此类会面首次在美国本土举行的历史。美、中、台三方都在精心算计，努力确保蔡英文与麦卡锡会面，获得应有的关注，却不致引发新危机。

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华府智库“新美国安全中心”(Centre for a New American Security)高级研究员史托克斯(Jacob Stokes)指出，“台北、华府及北京显然都在某种程度上，谨慎掂量蔡总统过境的实质意义和形象”。美台已采取措施，减少此行对中国的挑衅，包括在加州举行“蔡麦会”，而非华府或台湾。国务院已与蔡英文团队协商，她的纽约行保持低调，加州行程也有类似讨论。

路透引述华府智库指出，“蔡麦会”势必引起北京强烈反应，但可能不会重演去年8月前众院议长佩洛西访台后中国在台海进行大规模军演和发射导弹那样紧张的场面。

分析人士指出，中国不激烈反应，也有强烈动机。北京为改善与欧洲的紧张关系，本周将接待法国总统马克龙和欧盟执行委员会主席冯德莱恩到访。中国国家主席习近平试图将自己塑造成乌克兰和平缔造者，欧洲高级官员来访，可能会缓和北京反应，“若北京在台湾周边举行更多军事演习，会让欧洲人对习近平产生负面观感”。

台湾国民党籍前总统马英九尚未结束对中国大陆的访问，中国放眼台湾2024年总统大选，高调欢迎马英九访问，时间恰逢蔡英文过境美国，北京也不想让马英九难堪。前白宫国安会台湾中国事务主任简以荣(Ivan Kanapathy)表示，北京希望透过马英九访中，让台湾人相信，与中国关系更紧密将带来繁荣稳定，“总的来说，这代表对‘蔡麦会’进一步的报复可能会相对温和”。

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