「蔡麦会」将盛大举行台湾总统府：中国没有置喙余地

台湾/美国/蔡麦会

台湾总统蔡英文结束在危地马拉和贝里斯的访问，已经抵达了过境地点洛杉矶，预计将在美西时间5日上午10点，也就是北京、台北时间6日凌晨一点，与美国众议院议长麦卡锡在里根图书馆见面，并与美国跨党派议员会谈。台湾总统府表示，民主台湾要跟民主国家交流，这是台湾两千三百万人的权利，中国没有置喙余地。

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美方这次出席的议员阵容非常庞大，至少有18位，引起国际瞩目，目前申请采访的国际媒体人数已超过160位。

中国国台办日前表示，如果蔡英文与麦卡锡见面，将「坚决回击」。台湾总统府副秘书长张惇涵则响应说，他要引用美国前总统里根的一句话，「如果正义足够勇敢，邪恶就会失去力量」，民主台湾要跟民主国家交流，这是台湾两千三百万人的权利，中国没有置喙余地。

根据麦卡锡办公室提供的名单，这次与蔡英文会面的主要成员包括众议院民主党党团主席艾吉拉（Pete Aguilar）；众议院美中战略竞争特别委员会主席盖拉格（Mike Gallagher）；以及美中战略竞争特别委员会民主党首席众议员克利什纳穆希（Raja Krishnamoorthi）等。

这是台湾总统第一次在美国本土与美国政坛第三号人物会面，也是台美1979年断交以来，美国众议院议长和台湾总统第三次会谈。

第一次是1997年，李登辉接见众议院议长金瑞契所率领的访问团；第二次是蔡英文去年8月曾在台湾总统府接见美国众议院上一任议长裴洛西。

对于蔡英文即将和麦卡锡会面，中国外交部表示，坚决反对美方安排蔡英文过境，敦促恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。大陆驻洛杉矶总领事馆也发文，无论麦卡锡用什么名义见蔡英文，「将极大伤害十四亿中国人民的民族感情」。

台湾外交部则再次重申，中华民国台湾是主权独立国家，有权利自主选择与世界各国交往及发展关系，不接受任何国家以任何理由干涉或打压，更不会因为遭到恫吓或干预就自我设限。

此外，中共今天宣布启动台湾海峡中北部联合巡航。台湾总统府发言人林聿禅表示，相关单位密切掌握区域周边情势，请国人放心。台湾总统府也呼吁北京当局，台海和区域的和平稳定，是两岸共同的责任。

美方之前已呼吁中共不要因这次会面反应过度，印太司令部也已提高戒备。去年美国众议院议长裴洛西访台，中国曾以一连串军演回应。

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