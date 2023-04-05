麦卡锡："美国与台湾人民间的友情更加牢固"

台湾/美国/蔡英文会晤麦卡锡/政治

美国众议院议长麦卡锡4月5日周三，率领跨党派国会议员在美国加州里根图书馆会晤台湾总统蔡英文。麦卡锡推文表示："美国与台湾人民间的友情比以往都更牢固"。蔡英文称，美国对台湾的支持表明台湾并不“孤立”。对于蔡英文国境美国并会晤麦卡锡之际，中国军舰航经台湾东南海域，美国白宫称："密切注意"。

广告 继续浏览后续

法新社报道，台湾总统蔡英文周三在与麦卡锡会晤时表示，美国对台湾的支持表明台湾并不“孤立”。蔡英文说，“我们并不孤立，我们也并不孤单”。

法新社报道称，尽管中国一再威胁要进行报复，美国众议院议长、共和党人麦卡锡周三在加利福尼亚州会见了台湾总统蔡英文。双方会晤期间，亲北京和亲台湾的抗议者在西米谷市的里根总统图书馆外对峙。麦卡锡与蔡英文的这次会晤极大地激怒了北京，中国当局扬言“报复”，并在最近几周表达愤怒的言论。

据中央社消息，麦卡锡推文表示："美国与台湾人民间的友情比以往都更牢固。在里根总统图书馆欢迎蔡英文总统，是我的荣幸。"

麦卡锡团队为迎接蔡英文，提早抵达现场，麦卡锡发言人斯巴克斯（Matt Sparks）接受中央社访问，表示约一个半月前开始规划，直至会晤前夕所有议员名单才正式底定。

斯巴克斯说，选择在里根总统图书馆举办会晤极具意义，里根图书馆位于民主党执政的加州，美国前总统里根为共和党，美国各界对此地点有共识。

这是蔡英文在大约8个月之内第2次会见美国众议院议长，上一次是去年8月3日在总统府接见时任众议院议长的佩洛西。

这也是台美在1979年断交以来，第3度美国众议院议长与台湾总统举行会谈。第一次是在1997年4月2日，当时是由李登辉接见众议院议长金里奇所率领的访问团。

另据中央社报道，针对中国在台湾总统蔡英文与美国联邦众议院议长麦卡锡会谈之际，中国海军“山东号”航母打击群编队穿越巴士海峡，航经台湾东南海域，白宫表示，正在密切注意，美方始终确保拥有必要能力和资源维护印太和平稳定。

台湾国防部表示，台湾国军运用联合情监侦手段，掌握中国海军山东号航舰编队已穿越巴士海峡，经台湾东南海域，展开首次西太平洋航训。稍早中国福建海事局也通报，其大型巡航救助船"海巡06"轮编队开启为期3天的"台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动"。

由于时值蔡英文过境美国并将与麦卡锡会谈之际，中国军队行动引发关注。

对于中国近来的军事行动，白宫国安会战略沟通协调官柯比周三在媒体简报时重申，中国没有理由对蔡英文过境"过度反应"，因为台湾总统过境或与美国国会议员会晤并没有不寻常之处，"十分平常"。美方立场不变，中方没有理由反应过度。

对于中国军队军舰航经台湾东南海域，柯比虽然未予以证实，但表示美方密切注意。他并指出，美方始终确保拥有必要能力与资源，以维护印太区域和平与稳定，中国没有理由过度反应。

美国国务院则以发言人背景说明方式答覆中央社邮件询问时也重申，蔡英文的过境是美方一贯做法，符合对台关系的官方性质与美国政策，并未改变。台湾高层也常与美国国会议员会晤。北京没有理由利用这一符合美国长期政策的过境，作为过度反应的理由。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅