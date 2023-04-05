马习会前马克龙敲山震虎

马克龙总统访问中国

2023年4月5日，法国总统马克龙在中国北京的红砖美术馆与参会者站在一起。4月6日，马克龙将与中国国家主席习近平会面。

深信能动员中国在制止乌克兰战争中发挥“重大作用”的法国总统马克龙，周三下车伊始，就对一群记者说，向侵略乌克兰的俄罗斯提供武器，不符合中国的利益。那么，中国的利益是什么呢？“中国的利益是不要让战争持续下去”。

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许多人担心中国向俄罗斯提供武器，马克龙说，“我们也同样担心”。“我们已经表明，不管谁帮助侵略者，谁就违背了国际法，把自己放在同谋者的地位”。马克龙软中带硬，不过，他补充说，他周四与中国国家主席习近平会面时“不会挥舞制裁的大旗”，“威胁不是一个好办法”。

中国一直没有谴责俄罗斯侵乌，马克龙凭什么能说服北京促成俄罗斯“放下武器？”，此间的观察人士对此充满怀疑。中国的确在俄罗斯侵乌周年之际，提出了12点停火促谈建议，但是，看着习近平与普京在克里姆林宫亲密、拒泽连斯基于千里之外的拉偏架姿态，西方人大多觉得中国已失去了调停人的资格。

但是马克龙却借着12点建议说话：“中国不是提出了一个和平计划吗…这不就是恰好凸显了北京希望负起大国责任并试着铺垫一条通向和平之路的愿望吗？”马克龙访华，乌克兰战争是议题中的重中之重，与媒体的谈话，处处含着机锋，试图撬动中国。他说，“这场战争，我把它定性为帝国主义战争，殖民主义战争，它完全把联合国宪章的主要原则踩在脚下，作为安理会常任理事国的法国和中国，必须捍卫联合国宪章”。

具有讽刺意义的是，俄罗斯也是安理会常任理事国，而且，从4月1日起，出任安理会轮值主席国，乌克兰总统泽连斯基直批此举太荒唐。欧美国家多指这件事简直“是个笑话”。笑话是笑话，现实很不好看。

在周四努力说服习近平之前，马克龙先试着说服媒体，他补充说：“我相信，维护联合国宪章，也就是在努力寻求一条和平路径。”马克龙想说服习近平，外界一直有批评其天真的说法，但马克龙此行还邀请了对北京持强硬立场的欧盟委员会主席冯德莱恩同行，爱丽舍宫有人说，马克龙如果是幼稚的，他就不会请冯德莱恩同行了。马克龙不是不清楚中国，但他认为，只要有一丝可能，就要尽力，他对记者们说，中国和俄罗斯关系那么亲密，不久前又通过习近平访俄得到强化，中国可以在解决俄乌战争一事上“起到重大作用”。因此马克龙的结论是，与北京当局“对话”，“不可或缺”。

对马克龙能否说服习近平在俄乌战争中发挥“正面作用”，尤其劝其不要向俄国提供武器，真正展现和平诚意，与乌克兰总统泽连斯基通话沟通，法国媒体都不太看好，世界报形容马克龙此行中国形同“进入雷区”，而费加罗报干脆发表社评，直指马克龙说服北京犹如训虎一样危险和艰难。

该报多少有点讽刺地开篇：“2018年，马克龙首访中国，新官上任三把火，谁也没有向他提出请求，但他毛遂自荐，要在习近平和达赖喇嘛之间扮演中间人，后面发生的事大家都知道：什么事也没有发生。”“五年后，马克龙以驯兽师的姿态出现在北京，即使在欧盟委员会主席冯德莱恩的陪同下，能否给老虎留下什么印象，令人怀疑。”

该报的结论比较悲观：红色皇帝想哄骗欧盟，不要在他已经受到美国钳制的时候再来剥夺他的市场。但他不会偏离自己的轨道，最终在全世界建立他的专制模式统治。欧洲人最多只能希望减缓其速度。

马克龙和习近平就要开始会面了，马克龙坚定地走向人民大会堂，显然，他是一个勇往直前的人。

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