世卫组织暗示北京隐藏着新冠起源的秘密

中国-新冠病毒

世界卫生组织周四说，中国拥有更多的可以用来更好地了解新冠起源的科学数据。为了人类的健康，该组织呼吁北京透明，把数据拿出来分享。

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世卫组织总干事谭德塞在新闻发布会上表示，“世卫组织的立场是，在没有充分了解中国所掌握的信息的情况下......所有关于病毒来源的假设都在桌面上。这也就是我们为什么要求中国合作的原因。"

他补充说：“如果中国提供了完整的信息，我们将会知道新冠病毒是如何发生的，以及它是如何开始流行的。”

新冠大流行三年之后，关于新冠病毒的起源争议不断，最近几周又有新的发展。科学家大多认为这一病毒从动物传至人，更确切地说，首先发生于中国武汉华南海鲜动物市场。

但是，另外一些科学家以及一些负责官员认为，新冠病毒始于实验室发生的一场事故的假设是可信的，极大的可能是，这场事故发生在位于武汉的中国科学院武汉病毒研究所P4实验室。

中国坚决否认新冠病毒源于实验室事故，但北京也在一个很长的时期否认武汉华南动物市场曾经出售可以传染新冠病毒的动物。

但是，2023年一月底中国研究人员公布在网络上的有关武汉华南市场2020年初的一组研究数据，使得科学界开始揭开当初究竟发生了什么的秘密。中国疾病预防控制中心公布的这份研究报告后来被撤销，谁也无法解释这份报告被公布然后又被撤销的理由，但信息已被截留了下来。

根据法国和美国媒体报道，法国国家科研中心(CNRS)生物学家Florence Débarre最初于3月4日在全球共享流感数据库Gisaid上发现了这些中疾控公布的基因数据，数位国际病毒专家很快从这些资料上发现其中包含貉基因序列。貉是一种小型食肉性哺乳动物，因其皮毛和肉而在市场出售。

世卫组织领导对抗新冠病毒的美国流行病学家玛丽亚·德约瑟夫·范克尔霍夫向记者表示，“这些数据表明，有分子证据表明可传染新冠病毒的动物被卖到了市场上。”她还补充说："我们还知道，在新冠病毒检测呈阳性的样本中，发现了这一动物的DNA"。

她认为：“所有这些证据都可以用来帮助我们理解新冠病毒的来源。”但是，只要所有的数据没有公开，有关新冠病毒来源的所有假设都不能排除。

这位流行病学家在周四出版的『科学』期刊撰写的社论说，“中国拥有先进的技术能力，因此，我认为，中国还有更多的数据没有与外界分享。”

周四，她在世卫组织的新闻发布会上说，“我们知道有些人拥有更多的信息，我们需要与科学家，教授、公共卫生机构以及各国政府分享这些信息。这不是游戏。”

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