中国媒体看法欧领导访华 聚焦与美中对抗不同的“另一条道路”

中法关系 中欧关系

4月6号周四是法国总统访华的第二天，密集地正式与中国国家领导人会谈的一天，今晚欧盟委员会主席冯德莱恩将出席法中欧领导人的三边会谈。中国多份报刊头版头条关注马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩对这次访问，但关注的角度与法国在乌克兰和平议题上的期待和经贸以及文化交流的关注有所不同，从中方的视角看，这次法国和欧盟领导人访问主要是反衬出在中美对抗关系的背景下的另一种国际关系，也是一种对欧盟内部对中国不同立场的”平衡“。

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人民日报社下属的《环球时报》指出，法欧领导人访华寻求“重启交流”，马克龙强调绝不能切断与中国的关系。该报引述中国国际问题研究院欧洲研究所的所长崔洪建指出，在短期内中美关系难有起色的情况下，中法中欧关系的巩固稳定和发展本身就是为多极化做出贡献，也是对所谓集团是对抗心冷战的强有力的回应。

”平衡“

该报指出，值得注意的是马克龙和冯德莱恩同时访华的安排颇为罕见，尤其是冯德莱恩不久前就中欧的关系“隔空对话”中国态度较为强硬。冯德莱恩是首次访华。文章引述马克龙的顾问表示，法国总统一直推动欧盟在对华贸易关系中更加稳定稳健，但他的公开表态者一直避免强烈的反对言辞。

该报引述评论认为，马克龙和冯德莱恩同时访华或许各有分工。中国国际问题研究院欧洲研究所的所长崔鸿渐指出，对于这种安排的考虑是“平衡”，他说在法国展见大国外交的一面，同时也有强调作为欧盟外交一部分的一面。因为“法国如果单方面在外交上走得太远，欧盟其他国家或机构会有意见”；欧盟内部内部对华政策分歧较大，所以冯德莱恩试图来寻找平衡。这位专家还表示，马克龙侧重法国利益中法的双边关系，冯德莱恩代表的是欧盟的利益，其中既有向法国，德国等与中国共同利益较多的国家，也有像立陶宛这样和“中国闹别扭”的国家。因此马克龙和冯德莱恩的立场不可能完全相同，但是中国会有“容人之量“… 文章最后还指出中法中欧的关系都具有全球影响力和战略意义，多方保持交流本身就像世界释放了强烈的信号，这位专家还指出，“从这些意义上来讲，不管最后达成什么样的结果保持交流和互动，就是对所谓集团是对抗性冷战的强有力的回应。”

”体现了战略自主的价值“

《环球时报》在国际论坛版的一篇题为“马克龙访华，体现了战略自主的价值“的社评文章指出，马克龙的访华马克龙此访可能会促成中法进一步的经贸合作的具体成果以及加强两国的政治互信。这篇社评说，在内外干扰因素增多，国际环境日益复杂，紧张的情况下，中国和法国作为亚欧大陆的两个大国，更有必要加强战略沟通和协调在重大问题上形成共识，这将对国际关系及局势产生引领性的作用，但是值得注意的是欧美各种力量都在关注马克龙的访问，并往不同方向施加压力。社评认为“并不是所有人都希望看到马克龙的访华顺利和成功”。该报还回顾当年戴高乐将军，为了维护法国的国家主权和民族的独立，坚持奉行独立自主的外交政策，同时指出“今天的中国也从达克龙总统身上看到了这一点”，但是现在客观而言，欧洲国家贯彻独立和自主变得更难了所以马克龙这次中国之行在欧美舆论上受到的压力，非议和质疑明显都比前几次多，他想重建法国欧洲作为美国和中国之间的“第三条道路”的努力，却被一些人批评是向中国妥协……文章指出，法国外交的有所作为将取决于能否找到一条新的途径, 也包括中国在内的非西方世界这一广阔天地平等友好互利相处，其实大家都知道做华盛顿的战略附庸是曲没有出路的，而让中法关系成为中欧合作的桥梁，既有利于彼此也有益于世界。

”另一条道路“

另外，新华通讯社出版的参考消息也在4月6号星期四的报纸上头版头条报导了法国欧盟领导人开启访华的行程。这篇报导指出，法国总统抵达北京开始访华行程，他希望利用这次访问一个重要的贸易和地缘政治伙伴建立更加密切的关系，这篇文章引述马克龙办公室的一名官员对法新社的记者表示，马克龙将在和中国国家主席习近平的会谈中表达在乌克兰问题上的立场，同时也会提供“另一条道路”，与经常听到的美国直接对抗的语气不一样。文章说，法国领导人的目标包括保持和重新平衡中国与欧洲的贸易关系，以及维护法国在亚太地区的利益，而巴黎将自己视为亚太地区的参与者，这篇文章的最后还指出，欧盟与中国在一些问题上存在分歧有所难免，但是中国在重启面对面的外交中，欧洲大国元首和欧盟的首脑能够访问中国也表明中欧之间仍然有的谈也仍然有共同的利益，都想在中美脱钩的阴云下，继续维持正常的关系。文章最后指出，你德法领导人和欧盟首脑在短短几个月内前后访华至少在中欧关系在短时间内已经稳定了下来。

英文版的环球时报头版标题为，法欧领导人开始对华访问，聚焦推动双边关系，小标题指出，中国与欧洲寻求乌克兰危机和平解决方案中共同点。文章关注到法国称中国为乌克兰危机的”游戏改变者“。

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