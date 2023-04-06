巴黎凡尔赛宫与北京故宫将共同举办"18世纪法中艺术交流展"

法国/中国/文化交流

法国总统马克龙访问中国期间，巴黎凡尔赛宫和北京故宫4月6日周四在北京签署一项协议，将于2024年共同举办关于18世纪法中交流展览。另外，中法领导人见证空中巴士签约在天津建第2条生产线。

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法新社报道，有关协议是在马克龙总统访华期间由凡尔赛宫馆长凯瑟琳·佩加德和故宫博物院院长王旭东签署的。

这项展览原定于2020年举行，后因新冠疫情而推迟。明年将迎来法中建交60周年，展览将定于2024年4月1日至6月30日举行。

凡尔赛宫馆长凯瑟琳·佩加德佩加德女士向法新社表示，“法中两国的交流始于400年前，也源于两国之间的彼此相互尊重。

凡尔赛宫发出的一份新闻稿强调，此次展览将汇集凡尔赛宫和故宫博物院的藏品，将比2014年凡尔赛宫举行的“中国在凡尔赛展" 展出的文物艺术品更加丰富。

此次展览还将展示中国艺术对法国艺术家和知识分子的启示，无论是在绘画、艺术品、室内装饰、建筑、园林艺术、文学、音乐还是科学领域。

2024年还将在中国多个城市巡回展出两个法国艺术展：“拿破仑宫殿的消逝”，以及"中国汉唐文化集团合作，以及介绍1930年至1960年的法国装饰艺术的"别致艺术"。

另据彭博社报道，在法国总统马克龙与中国国家主席习近平见证下，空中巴士（Airbus）行政总裁福里（Guillaume Faury） 4月6日与天津自贸试验区公司、中国航空工业集团公司签订协议，在天津建设第二条生产线。

这代表空中巴士将在中国把其最畅销的窄体飞机产能增加一倍，大胆押注中国这个全球一大航空市场未来会对航空旅行及飞机订单需求旺盛。

彭博社称，空中巴士将在中国建造其畅销的窄体飞机，计划2026年前每月生产达75部空中巴士A320neo系列飞机。

这间位于天津的工厂2008年开始投产，进行机翼及机身等重要零部件组装。

空中巴士还与中国航空器材集团有限公司（CAS）签约，供应160架单通道窄体飞机。这份通用协议 （GTA）包括早些时候宣布的150架A320系列飞机和10架A350-900宽体飞机订单，反映中国的航空公司在所有细分市场需求强劲。

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