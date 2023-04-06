新冠溯源：法调查记者新书撑实验室泄露论

法国/新冠病毒

法国观点周刊调查记者Jérémy André 四月5日推出有关新冠病毒源头的新书，作者通过对数十名病毒学专家，以及与武汉实验室有关的研究人员的专访，包括舆论瞩目的美国生态卫生联盟主席彼得-达萨克等人的访问，最终得出的结论是“所有的信息都使人相信新冠病毒很可能来自武汉实验室”。

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作者向法广解释说，他在书写该书结论时曾经仔细斟酌，这句话的关键就在于“相信”这两个字，因为就目前而言，在中国当局，尤其是武汉实验室拒绝配合的前提下，确实找不到确凿的证据，但是，根据他三年来对新冠疫情的跟踪，从他通过政府外交部门，科研部门，以及各国的科学家们所获得的信息来看，虽然不能排除病毒自然来源的可能性，但是，他更加倾向于支持实验室泄露的可能性。

法国观点周刊调查记者Jérémy André 推出有关新冠病毒源头的新书,2023年4月5日。 © 法广

该书由法国Albin Michel 出版社出版，该书的标题是：“以科学的名义”， 副标题是：“谁在对我们撒谎？”Jérémy André 向法广解释说，之所以选择上述标题，是由于无论是支持病毒自然来源，还是实验室来源的学者都强调自己的初衷是要捍卫科学研究。而且，即使是那些从一开始就撒下弥天大祸谎的政府或者是科学家也是以捍卫科学的名义，比如说，中国政府就反复强调病毒溯源是一个科学问题，不应该将其政治化，而最早将病毒问题政治化并且始终高度政治化的恰恰是中国政府。同样，那些从一开始就在科学舞台公开撒谎的科学家们，例如安东尼-佛奇等人也向外界解释说，之所以没有将专家们对病毒来源的质疑公开是为了捍卫科学研究，捍卫他们的中国同事们。

至于谁在新冠病毒源头上是最大的撒谎者？Jérémy André 认为中国政府无疑是最大的撒谎者，不过，书中也披露了许多法国政府及其官员的谎言，比如说：疫情爆发时，法国当时的卫生部长Agnès Buzyn 就曾经告知总统，担心病毒与武汉P4实验室有关，当时在中国的法国外交人员就曾经感叹：在武汉P4实验室研究冠状病毒是在荒唐！然而，法国政府官员对外的官方立场却是：武汉P4实验室并不研究冠状念病毒。

Jérémy André 曾经是观点周刊驻亚洲记者，在香港居住多年。2021年曾经发表对法国斯特拉斯堡大学法学教授Christian Mestre 因与北京政府关系暧昧而发表针对新疆的可疑言论的调查文章，导致后者的辞职。中国官媒人民日报当时谴责观点周刊是否是攻击北京政府的一个工具。

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