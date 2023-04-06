法中欧三方会谈 习近平称适当时机同泽连斯基通话

马克龙总统访问中国

法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩4月6日在北京与中国国家主席习近平举行三方会谈，法欧领袖敦促中国不要向莫斯科提供武器，说服普京停止战争。习近平表示愿意在适当时机与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。法欧领袖还对中国的人权“严重恶化”表达关切。

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4月6日马克龙习近平举行中法峰会，随后，法欧中举行三方会谈。根据法国总统府的消息，马克龙与习近平会谈时希望后者设法让俄罗斯总统普京重返理性，并敦促中方不要向俄罗斯提供武器。习近平向马克龙表示，愿意在适当时机与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。

欧盟委员会主席冯德莱恩在北京举行的新闻发布会上表示，欧盟、法国、中国三方会谈时，习近平表示愿意与泽连斯基通话，这是一个积极因素。她就此说，“听到习主席重申愿在条件和时机成熟时会谈挺有意思，我认为，这是个正面要素”。但冯德莱恩警告说，如果北京向莫斯科提供武器，将会“严重损害欧洲关系”。

冯德莱恩表示，她与马克龙还向习近平表达了对中国人权“严重恶化”的担忧，特别是对新疆地区维吾尔穆斯林处境的担忧。

冯德莱恩是应马克龙邀请一同访问北京的。据路透社消息，欧盟外交负责人博雷利也准备在下周前往中国访问，日期是4月13-15日。

举行三方会谈之前，马克龙先与习近平单独举行会谈，根据法国总统府，马克龙对中国人权问题表达了关切。总统府表示，“不能因为我们对人权问题有分歧就不能讨论，而是要以尊重的方式去讨论。”

新华社在“习近平与法国总统马克龙举行会谈”新闻稿中提到乌克兰战争时这样说：习近平表示，“中方支持欧方为政治解决危机发挥作用，愿同法方一道呼吁国际社会保持理性克制，避免采取使危机进一步恶化甚至失控的行动”“切实履行核武器用不得、核战争打不得的承诺，反对在任何情况下使用生化武器，反对武装攻击核电站等民用核设施”。

新华社在“习近平同法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧三方会晤”一稿显示，习近平不点名批评美国“渲染所谓‘民主对抗威权’、挑动‘新冷战’，只会给世界带来分裂和对抗”。

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