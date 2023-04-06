马克龙总统访问中国

法中欧三方会谈 习近平称适当时机同泽连斯基通话

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2023年4月6日，中国国家主席习近平、法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩在中国北京举行三方会谈。
2023年4月6日，中国国家主席习近平、法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩在中国北京举行三方会谈。 REUTERS - POOL
作者： 安德烈
5 分钟

法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩4月6日在北京与中国国家主席习近平举行三方会谈，法欧领袖敦促中国不要向莫斯科提供武器，说服普京停止战争。习近平表示愿意在适当时机与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。法欧领袖还对中国的人权“严重恶化”表达关切。

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4月6日马克龙习近平举行中法峰会，随后，法欧中举行三方会谈。根据法国总统府的消息，马克龙与习近平会谈时希望后者设法让俄罗斯总统普京重返理性，并敦促中方不要向俄罗斯提供武器。习近平向马克龙表示，愿意在适当时机与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。

欧盟委员会主席冯德莱恩在北京举行的新闻发布会上表示，欧盟、法国、中国三方会谈时，习近平表示愿意与泽连斯基通话，这是一个积极因素。她就此说，“听到习主席重申愿在条件和时机成熟时会谈挺有意思，我认为，这是个正面要素”。但冯德莱恩警告说，如果北京向莫斯科提供武器，将会“严重损害欧洲关系”。

冯德莱恩表示，她与马克龙还向习近平表达了对中国人权“严重恶化”的担忧，特别是对新疆地区维吾尔穆斯林处境的担忧。

冯德莱恩是应马克龙邀请一同访问北京的。据路透社消息，欧盟外交负责人博雷利也准备在下周前往中国访问，日期是4月13-15日。

举行三方会谈之前，马克龙先与习近平单独举行会谈，根据法国总统府，马克龙对中国人权问题表达了关切。总统府表示，“不能因为我们对人权问题有分歧就不能讨论，而是要以尊重的方式去讨论。”

新华社在“习近平与法国总统马克龙举行会谈”新闻稿中提到乌克兰战争时这样说：习近平表示，“中方支持欧方为政治解决危机发挥作用，愿同法方一道呼吁国际社会保持理性克制，避免采取使危机进一步恶化甚至失控的行动”“切实履行核武器用不得、核战争打不得的承诺，反对在任何情况下使用生化武器，反对武装攻击核电站等民用核设施”。

新华社在“习近平同法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧三方会晤”一稿显示，习近平不点名批评美国“渲染所谓‘民主对抗威权’、挑动‘新冷战’，只会给世界带来分裂和对抗”。

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