法欧领导访华：密集会谈的一天

马克龙访华

周四（4月6号）是法国总统马克龙对中国进行三天国事访问的第二天，在下午与中国国家主席习近平会谈前，早上分别会见了中国国务院总理李强和中国人大常委会委员长赵乐际，期间他提出了全球地缘政治问题。下午马克龙与习近平会谈，见证双边协议的签署，共同出席了记者见面会。

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据爱丽舍宫，马克龙与李强讨论了乌克兰的冲突以及法国公司进入中国市场的问题，特别是在航空、农业食品和金融领域。他还谈到了巴黎将于6月22日和23日举办的新金融公约峰会，并坚持认为中国应该在这个致力于确保所有国家都能获得所需资金以应对消除贫困和生态转型挑战的峰会上发挥作用。

在与赵乐际会谈时，马克龙强调了乌克兰战争对安全和全球战略平衡的影响。他还谈到了迅速批准中国认可的国际文本的重要性，如关于公海生物多样性的BBNJ条约、联合国《国家及其财产管辖豁免公约》和《公民权利和政治权利国际公约》等。

据美联社报道，马克龙对李强暗示有 "机会 "讨论乌克兰问题，但也有其他 "重大冲突和世界各地的困难局势"。他说："分享共同分析和建立共同道路的能力是至关重要的。马克龙还强调了两国之间继续对话的必要性，以解决气候和生物多样性问题。“

李强则指出，马克龙是习近平主席再次当选为国家主席之后接待的第一位西方大国的元首。他指出，“这凸显了中法关系的重要，接下来习近平主席将同您就中法，中欧关系以及大家关心的重大问题进行深入的交流。我们相信一定会取得广泛的共识，为两国关系引领防线，也为示范中法，中欧，协力维护世界和平的积极信号。“

赵乐际在会谈时表示：“五年来，习近平主席和（马克龙）总统先生保持密切联系，亲自或通过网络进行了24次交流，共同引领新时期中法关系保持积极发展的势头。这为不同政治制度、不同发展阶段、不同文化的国家通过友好合作实现互利共赢树立了榜样。"

与习近平之间除了面对面的会谈外，两人还见证了一系列双边协议的签署仪式，之后共同举行了记者见面会。对于广受瞩目的乌克兰议题，马克龙对习近平说，知道可以依靠对方......让俄罗斯恢复理智，让每个人都回到谈判桌上。马克龙还表示，需要找到一个持久的和平，尊重国际公认的边界，避免任何形式的升级。“

习近平在记者会上除了对双边关系现状及未来进行阐述外，也就乌克兰发表讲话，但基本上和之前中方公布的12点和平方案相比，似乎没有什么新意。他表示中方坚持劝和促谈，中方愿和法方一道，保持理性克制，确实履行核武器用不得，核战打不得，反对在任何情况下使用核武器，反对攻击核电站等民用核设施，并表示尽快促成和谈，按照联合国宪章等原则，寻求和平解决危机。

冯德莱恩：与中国脱钩不是一个可行的或可取的战略

欧盟委员会主席冯德莱恩上周曾经发表了欧中关系演讲中，用词非常严厉地谈到了欧中关系，4月6号她除了与马克龙共同与习近平举行三方会谈，也与习近平和李强分别举行了双边会谈，之后她特地到欧盟驻中国代表团所在地举行记者招待会，介绍了会谈的情况。在谈到欧盟与中国关系时，她指出，对双方来说，这是一种广泛而复杂的关系。欧盟是中国的第一出口目的地，而中国时欧盟第三出口目的地。在2022年每天有超过23亿欧元的贸易发生。但是双边贸易关系也越来越不平衡。欧盟的贸易赤字在过去十年中已经超过了三倍。冯德莱恩说她向中方转达了在中国的欧盟企业对一些部门的不公平做法的关切，这些不公平做法阻碍了他们进入中国市场。欧盟的农业食品面临重大障碍，医疗设备正被中国的歧视性政策排除在市场之外。另外，无论是不断增加的提交技术转让的压力，尽管是过度的数据要求，还是对知识产权的执法不足，都使向中国出口的欧盟公司和在中国生产的公司处于明显的不利地位。因此，在这种背景下，欧盟在保护资深利益和确保一个公平竞争环境方面变得越来越警惕。欧洲联盟对依赖性的警惕性越来越高。其中一些依赖关系给欧洲带来重大风险，敏感的新兴技术的出口也是如此。

冯德莱恩说，大家都知道这是一场竞赛，也导致一些人呼吁与中国脱钩。但她自己怀疑这是否是一个可行的或可取的战略。她认为必须进行去风险化。而不同的风险需要，不同的手段来解决。欧洲通过贸易和投资关系的多样化来解决依赖性的风险，以及可能被用于军事目的的敏感技术的泄漏的风险。

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