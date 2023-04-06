蔡英文过境美国开低走高 北京怒火难抑

蔡英文与美国众议院议长麦卡锡加州会面

2023年4月5日星期三，众议院议长凯文-麦卡锡（右）和台湾总统蔡英文在加州里根总统图书馆举行的两党领袖会议后向媒体发表声明。

台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡加州会面，中国外交部发言人、全国人大相关机构，国防部发言人，中共台办发言人各自深夜发表声明，谴责蔡英文与麦卡锡“高调会见”，怒指前者“‘过境’窜美”。

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台湾总统蔡英文这次去南美洲访问，前后两次过境美国。正值中美关系紧张之际，行事谨慎。纽约时报分析蔡英文的“从政之道”，在中美之间“走钢索”。华尔街日报也评论，蔡英文美国之行刻意保持低调。

北京可能也会放眼2024年台湾总统大选，如果过度反应会激怒了台湾选民，反使得选民大幅支持蔡英文所在的民进党。另外，欧洲的领袖纷至沓来，急于振兴经济的北京，总不能把人家一个个吓跑了。

蔡英文这次两次过境，第一次，过境纽约，华尔街日报报道说，3月30日，哈德逊研究所为她举办的主题晚宴的邀请函最初没有提到她的名字或活动地点，只提及“一位非常特别的来宾”。蔡英文被授予全球领导力奖，但这家著名的保守派智库没有公开宣布这一活动。

但是大家都知道戏在后头，蔡英文访问完危地马拉等国后再次过境美国，要与美国众议院议长麦卡锡在加州里根图书馆会面。

共和党人麦卡锡曾经打算去台湾访问，像他的民主党前任佩洛西那样。佩洛西那次访问，真正气坏了北京，连续数日举行锁岛演习。不过，台湾也就在中国大陆舰机的不断扰台中越来越声名隆隆了，建交国的确越来越少了，国际影响力却是越来越大，真是奇了。

麦卡锡与蔡英文，最后把会面改在美国加州，美媒分析这也是有保持低调的意思，符合双方的意愿，无需刺激北京。

不过，这可是台湾总统首次在美国本土与美国三号政治人物会面，在台湾眼中，这是一个很大的胜利。

北京渐渐失去冷静，加速放风，劝阻麦卡锡去加州，中国国防部发言人还发出了威胁的声音。

4月5日，麦卡锡议长不顾北京威胁，率领跨党团议员，在加州与蔡英文会面，会谈，然后在里根图书馆前的广场上，在已故总统里根当年乘坐的空军一号飞机前，发表公开谈话。

这是美国西部的中午，中国的凌晨。麦卡锡对蔡英文说：“美国与台湾人民间的友情更加牢固”。蔡英文回谢美方坚定支持：“台湾并不孤单。”蔡英文还引用孔子的话说：“德不孤，必有邻”。

蔡英文引用里根名言说，自由必须仰赖每个时代奋力捍卫；麦卡锡强调台美友谊对自由世界至关重要，也是维持和平、区域稳定的关键。

麦卡锡总结双方会谈三大重点，“首先我们必须加强对台军售，确保武器按时送达台湾。其次要加强经济合作，特别是贸易与科技。第三必须在世界舞台上推广我们共同的价值观。”

北京终于耐不住怒火，当地时间6日凌晨，中国全国人大外事委员会、中国外交部发言人、中国国防部发言人、中共中央台办发言人分别“就蔡英文‘过境’窜美发表谈话”或者发表“声明”，

中国外交部发言人谈话指责“美国政府第三号人物、国会众议长麦卡锡同蔡高调会见，美方官员、国会议员同其接触，为蔡发表‘台独’分裂言论提供讲台。其实质是美台相互勾连，以‘过境’为幌子纵容‘台独’分裂分子在美从事政治活动、开展美台官方往来、提升美台实质关系…”，再次宣称“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可跨越的红线。”

国防部发言人声明被官媒以“国防部强硬表态”刊出，内容其实大同小异，有一句“中国人民解放军坚守职责使命，时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决维护台海和平稳定。”

怒火是蛮大的，路透社引述华府智库新美国安全中心分析，“蔡麦会”势必让北京反应强烈，但可能不会重演去年8月佩洛西访台后又锁岛又发射导弹的一幕。

有分析认为，北京正在接待法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩，正在塑造“和平形象”，反应太激烈时机不当。而且台湾前总统马英九尚未结束对中国大陆访问，蔡英文过境美国与马英九祭祖时间几乎重叠，返台时间同日，北京也可能不想让马英九难堪。

究竟会如何？用一句中国外交部发言人喜欢说的话，拭目以待了。

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