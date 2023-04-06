蔡英文：台湾将"防止中国干扰领海" 美国务院发言人呼吁北京停止对台施压

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台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会晤之际，中国在台湾海峡启动联合巡航巡查，法新社援引蔡英文周四表示，台湾国安团队密切关注情势，确保海上船只安全航行，防止中国干扰领海。美国国务院发言人周四呼吁北京停止对台施压，转而采取有意义的外交。

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台湾总统蔡英文结束出访前，周四向媒体表示，"利用过境跟美国友人见面是常有的事情，跟美方有面对面沟通机会，对两岸关系平稳跟区域和平其实有帮助"，蔡英文表示"希望中国方面可以自我克制，不用过度反应"。

法新社报道，针对蔡英文会晤麦卡锡之际，中国启动"台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动"，蔡英文表示，她出访期间，台湾国安团队都保持关切、密切关注情势，所做的一切务必要确保海上船只安全航行，防止中国干扰领海。

据中央社报道，有媒体问到，蔡英文在洛杉矶会乌美国众议院议长麦卡锡，引起世界各国关注，是否是"过境外交"、"台美关系的突破"？蔡总统表示，是不是突破，不同人有不同解读。

中国反对声不断，蔡英文表示，规划行程时最主要是以这趟行程要达到的目标做规划，过境行之有年，利用过境跟美国朋友见面是常有的事情，跟美方有面对面沟通机会，对两岸关系平稳跟区域和平都有帮助，希望中国方面自我克制、不用过度反应。

蔡英文说，能见面都是好事，这次要过境美国，对方认为能够早一点见面交换意见，因为现在在美国国会好几个关于台湾法案在讨论，有机会跟国会议员讨论交换意见，都是蛮好的，所以在加州、在这个时候见面蛮好的。

另据法新社消息，在蔡英文与麦卡锡会晤的当天，中国解放军山东舰编队5日穿越巴士海峡，并航经台湾东南海域，美国国务院发言人周四呼吁北京采取外交途径而不是对台湾施压的方式解决分歧。

美国国务院发言人帕特尔 (Vedant Patel)周四向媒体表示， “我们继续敦促北京停止对台湾施加军事、外交和经济压力，而是选择进行建设性外交方式”。

对于美国联邦众议院议长麦卡锡与其他国会议员力促尽快交付对台军售项目，美国国务院表示，美国正积极审查以确保尽快交付军售项目。国务院也呼吁北京停止对台施压，转而进行有意义外交。

美国国务院首席副发言人帕特尔周四在例行简报中指出，美中之间有许多沟通管道，美方也将持续维持管道畅通，以防止出现任何误判风险。美国与中国在台湾议题上存在分歧，也花了超过40年时间处理这些分歧，台海和平稳定不仅是美国长期利益，也是全球关切的利益。

巴特尔也敦促北京，停止对台施加军事、外交与经济压力，转而进行有意义的外交。对于蔡英文过境，他重申，北京没有理由将符合美国长期政策的过境变成不符合的其他情况，或借此反应过度。

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