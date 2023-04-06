马克龙请习近平让俄罗斯恢复理智 可行吗

马克龙总统访问中国

2023年4月6日，法国总统马克龙和中国国家主席习近平在中国北京举行的中法商业委员会会议上握手。

法国总统马克龙此行北京，能否让习近平劝普京止战，舆论颇具怀疑。不过，马克龙还是对习近平说了一句意思很重的话，敦请他让普京恢复理智。

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马克龙坚持自己的想法：既然习近平与普京关系如此密切，那么，习近平就有能力在终结乌克兰战争方面发挥作用。

有意思的是，一些知道中国内情的人，认为西方并不了解俄中关系的真相。习近平视普京为“我的最好的朋友”，普京宣称习近平是他的“伟大的朋友”，但是，不管习近平有无说服普京停战的愿望，他们对中国有无说服俄罗斯的能力深表怀疑。

而马克龙认为，在西方与俄罗斯敌对的情况下，“我们没有选择”，中国可以利用其与俄罗斯的特殊关系，使其“向好或者向坏”。因此，要尽可能去动员北京，向积极的一面发展。

马克龙一路造舆论，4月6日说出的这句话，中文说成“理智”似更合适，但从法语语境看，应是“理性”，此言份量不轻，暗示俄罗斯总统普京丧失了理性，让他的国家陷入疯狂。而让习近平去把普京带回理性，这是幼稚？期望过高？还是在向习近平施压？既然你们的关系那么特殊，让一个陷入疯狂的朋友清醒过来，就是你的责任。

4月6日，马习会举行了一个半小时，随后，马克龙向媒体通报他与习近平会谈的内容，他对习近平说：“俄罗斯侵略乌克兰破坏了稳定…我祈望您能让俄罗斯恢复理性，让所有人坐在谈判桌前”。

北京当局言必称“稳定”，“理性”则是此间崇尚的精神，马克龙把两个不同的概念结合起来，然后让习近平去唤醒普京，短短一句，把所有的悖论叠加在一起，可能吗？现实吗？而且，让各方坐在谈判桌前？怎么坐在谈判桌前？俄罗斯称，只要乌克兰承认俄占区现状，即可谈判，乌克兰早已表明，俄罗斯侵略军从乌克兰领土撤出是首要的条件。

根据新华社稿，习近平显然对马克龙的呼吁有所回应，他提到了“理性”一词，他这样说的：“中方支持欧方为政治解决危机发挥作用，愿同法方一道呼吁国际社会保持理性克制，避免采取使危机进一步恶化甚至失控的行动”。

马克龙希望习近平帮助俄罗斯恢复理性，因为俄罗斯是侵略者，但习近平却要“国际社会保持理性克制”，不区别肇事者与受害者，一个大笼统，把国际社会统统装了进去，好像国际社会不克制的话，就会使危机“恶化甚至失控”，从中文语境和北京的表述习惯看，这里的国际社会暗示的其实是西方国家。

中国从未谴责过俄罗斯侵乌，在战争爆发一年之际，北京提出12点停火协议，3月底，习近平与普京在莫斯科举行峰会，西方人从两人在克里姆林宫亲密的会谈中没有看到一丝有助于终结乌克兰战争的希望。

既然让中国做调停者是徒劳的，那么，至少使其守住底线，也算不虚此行。欧盟委员会主席冯德莱恩周四警告，“武装侵略者就是公然违反国际法”，法国总统府的消息说，马克龙要求习近平不要向俄罗斯提供武器，中国主席回答说：“这不是我们的战争。”克里姆林宫发言人周四也排除了中国调停乌战的可能性，这是在帮助习近平解套，还是暗合了前面提到的一些中国研究人士的说法，北京哪有说服俄罗斯的能力？

面对法欧领袖，习近平表示愿意在合适的时候与乌克兰总统泽连斯基通话，冯德莱恩认为这至少是一个积极因素。泽连斯基上周邀请习近平访乌，去年2月俄罗斯侵乌至今，习近平与泽连斯基再也没有交流过。

习近平对马克龙重申了中国的核武立场，“核武器用不得、核战争打不得”，“反对武装攻击核电站等民用核设施”。普京曾经威胁动用核武，俄军对乌克兰核电站周边也进行了攻击，习近平这是在警告俄罗斯吗？令人怀疑，但至少让欧盟领袖感到一丝宽慰。

马习会如何，爱丽舍宫称“坦率”，“有建设性”，习近平则强调：“马克龙总统是我在中国全国两会后接待的首位欧洲国家元首。我们刚刚进行了友好深入的会谈。”

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