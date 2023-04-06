马克龙：俄乌、人权...分歧和差异不影响法中两国交流

法国总统马克龙周四在北京与中国国家主席习近平共同出席新闻发布会，他在俄乌战争，核武器，中国人权等问题上阐释了法方的立场，并指出，法国和中国的分歧与差异并不影响两国在互相尊重，而非给彼此上课（教对方做事）的基础上，充满敬意，信念与友谊地进行交流与探讨。点击以下内文视频，了解详情。

广告 继续浏览后续

02:19 马克龙，2023年4月6日摄于北京 © AP

马克龙表示：“首先，这场战争让欧洲大陆数十载的和平结束了。然而就像您说的，这场战争与每个人都息息相关。安理会的一个常任理事国决定违背联合国宪章，我们不能接受这种情况，这就是为什么我们的外交行动会提醒俄罗斯它所负的义务，侵犯一个国家的领土完整与主权，跨越国际公认的边界并试图让外界承认现状，这不符合国际法和我们捍卫的《联合国宪章》”。

“第二点，您刚才强调了核问题的严肃性和其所需要的责任感。法国也（与中方）一道希望核武器能够完全排除在这场冲突之外，希望所有关于这个问题的国际条约都得到遵守。我们同时希望，在任何情况下核武器都不会被部署在（有核）国家领土之外，特别是在欧洲。在这一点上，必须提醒大家注意自己的责任，尤其是俄罗斯，前几天俄罗斯刚宣布要在白罗斯部署这种（核）武器。这不符合对您（中国）、对我们（法国，欧盟），对国际法的承诺”。

“显然，我们知道我们（法国和中国）模式的差异，以及我们可能存在的分歧。人权状况问题仍然是一个重要的主题，我们已经说过这点了，我还会再提到的… 我们每次都会提到这一点，法方带着对中方的尊重提出这一点要求。但并不是说因为我们有分歧，我们就不能以非常坦诚的方式去进行共同探讨，交换意见。我们完全可以在尊重（彼此的基础上）这样做，而非给彼此上课（教对方做事）。而且我发现，无论是中国对法国，还是法国对中国，当我们尊重对方，双方不教彼此做事的时候，往往会达成很好的成果。在这方面，我们大概有着相同的脾气，同样深刻的认识，我们对彼此的差异与不同见解是了解的，但我们将充满尊重，充满信念，充满友谊地来进行沟通”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅