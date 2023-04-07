中国地方官员纷纷出国找投资

中国/外资

自去年 12 月以来，中国各地官员组成的大型代表团已对亚洲和欧洲进行了数百次访问，在地方政府争先恐后地实现增长和就业目标的同时也寻求吸引外国投资。

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据路透社报道称，中国官员加大出境力度，竞相寻找外国投资者。根据他们的社交媒体报告，以及其中三位消息人士透露，地区官员与他们在市级和省级的主管以及当地企业一起比以往任何时候都更频繁出国。

之前由于中国实施了严格的清零措施，中国经济付出了巨大代价，因此在关闭边境三年后，官员们在解除限制后的几天内就前往从香港到巴黎等地出差。在香港与中国官员会面的消息人士称，他们的紧迫性凸显了地方政府在提振增长方面面临的压力，同时背负着累计9 万亿美元的债务。

中国总理李强上周在中国博鳌论坛上表示，中国继续开放。该峰会有时被吹捧为亚洲的达沃斯，李强誓言要赢得外国投资者亲睐并支持民营企业。

香港两位不愿透露姓名的知名高管称，他们会见的官员比以往任何时候都更加坚定地为港口、生物技术、艺术和体育等项目争取投资。

据东部省份江苏省政府在网上发布的视频显示，一个 200 人的中国代表团甚至在凌晨 1 点登上一架飞往欧洲的私人飞机时，高喊着“抢新订单，扩大市场”等口号。根据热门应用程序 TikTok 中国版抖音上发布的视频，该代表团于 12 月 9 日离开，就在中国突然取消清零限制措施两天后，该代表团据称在欧洲举行 230 多场商业会议。

尽管许多外国投资者再次抱怨海外公司竞争环境不公平、知识产权盗窃和不可预测的规则，但一些城市仍在大肆宣扬他们在吸引外资中取得的成功。

上周，南方省份广西的官员在社交媒体上吹嘘自己获得了德国建筑解决方案公司 Hazemag 的投资。福建东南部的莆田市表示，在访问新加坡、印度尼西亚和香港期间，它签署了 13 笔交易，价值 218 亿元人民币（32 亿美元），涉及新能源、金融和时尚领域的项目。该市的社交媒体账户显示，临近泉州市的丰泽区从香港签署了高达 300 亿元人民币的采购协议。

靠近上海商业中心的无锡，透过抖音报告，在为期 7 天的香港、澳门和深圳之行期间，举行了 85 场签约仪式，交易额达 1560 亿元人民币。

据中国媒体报道，仅深圳博鳌区今年就计划吸引外资1000亿元。

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