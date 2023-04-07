冯德莱恩和马克龙访华：中国冷热分明

德国媒体继续关注马克龙和冯德莱恩访华之行和欧中、法中关系的发展。

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柏林《每日镜报》写道：法国总统马克龙劝阻习近平不要支持俄罗斯的努力收效甚微。 不过，但习近平还是同意了与乌克兰总统举行会谈。

《法兰克福汇报》发现：法国总统访华受到热烈欢迎，周五，习近平和马克龙在广州再次会晤，而且再次设晚宴招待。欧盟委员会主席冯德莱恩在中国的日子就没那么好。 在乌克兰战争问题上，习近平不迁就客人，但有新的经济合作协议出台。

德国《时代周报》在其网页上写道：欧洲害怕中国，需要中国，但并不信任中国。欧盟希望留在对话中，但不会不惜任何代价。它想继续做生意，但正在寻找替代方案。是的，欧盟可能遭遇损失，中国也一样。马克龙和冯德莱恩的旅行反映了当前的关系状况。仅此而已，不多不少。

德国编辑部网络认为：中国这个贸易大国知道，它需要继续进入拥有4.48亿人口的欧盟内部市场。冯德莱恩和马克龙现在可以平静地提出一个地缘政治交换条件，呼吁北京最终对普京踩刹车。欧洲现在可以而且必须勇敢地在北京和莫斯科之间打下一个楔子。

《柏林日报》发现：冯德莱恩在中国必须通过普通旅客的出口入境。“马克龙则受到红地毯欢迎，国宴款待，阅兵式和礼炮欢迎。 马克龙专机降落时，中国外长亲自迎接。 欧盟委员会主席冯德莱恩抵达时，只有环境部长在普通乘客出口处迎接她。在马克龙和冯德莱恩访华期间，北京政府冷淡对待欧盟委员会主席。

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