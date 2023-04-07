前储君胡春华表忠 自称政协新兵

中国政治

2022年10月16日，在中国北京人民大会堂，国务院副总理胡春华出席中国执政的共产党第二十次全国代表大会的开幕式。几天后的情况显示，胡春华并未如一些预测分析所指会高升，连政治局委员都没有保住。胡春华今年3月成为全国政协副主席。

胡春华近日的一个发言在网上流传，流传的一个原因，从一些转发文章的评论看，多是叹息这位前储君，贬为政协副主席，不知为什么还在那么卖力地吹捧习近平。

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如果不是转来转去，胡春华的这篇4月3日刊载在『人民政协网』的发言不会有多少人注意。胡春华这是在“深入学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想”会议上的发言。

发言不长，但是开宗明义，胡春华说，学习贯彻习近平总书记的讲话精神“非常及时、十分必要。”而他“作为一个新兵”，通过学习习总书记关于人民政协的重要思想后，“有一些初步的认识和收获。”行文像小学生表态。

胡春华说习近平思想“博大精深”，他“现在到政协工作，需要尽快补齐习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想这一课。”

下面三个自然段，每段都以“习近平总书记强调”开头。胡春华除了对习近平表忠，要深刻领悟“两个确立的决定性意义”，做到“两个维护”外，还补了一句，“作为全国政协党组的一员……自觉在王沪宁同志的带领下”工作。

胡春华是谁呢？如果邓小平时期废除领导人终身制，隔代指定接班人那套党规延续，中共20大登台的总书记应是习近平的前任胡锦涛隔代指定的胡春华。十九大召开前几个月，另一位被隔代指定接班总理的孙政才倒台了，胡春华逃过一劫，续延政治局委员，担任国务院主管扶贫工作的副总理。

十九大习近平没有隔代指定接班人，次年，习近平修宪，干脆废除国家主席任期制，为自己两届任期满贯后继续连任开路。因为是自己接自己的班，不存在接班人接班的问题，所有想当接班人的中共高官的希望灰飞烟灭了。

胡春华这五年下来，谦虚谨慎，唯唯诺诺，到处扶贫。二十大开幕时，关于胡春华晋升中央政治局常委的说法甚嚣尘上，纽约时报去年10月中共20大开幕后的一篇报道还分析：“现任副总理胡春华仍有机会进入新一届政治局常委会，尽管他与习近平的关系并不紧密。”

胡春华的结果出人意外，他连政治局委员的位子都不保，遑论进入常委会。他为什么被排斥呢？有分析说他出自团派，习近平不喜欢团派，李克强是团派，汪洋也有团派的背景，二十大上，“团灭”，习近平把团派清洗了。当然，习近平也不喜欢红二代，太子党，他要的是自己信任的人。后来出台的政治局委员和常委名单显示，习的亲信全面登场。

胡春华为什么要这样捧习呢？中日正经评论推文说：“伟大领袖不仅让你输，还让你输的心腹口服，还要把你的心服口服弄得天下皆知。这就是当年毛主席的手段。”

也有分析说，胡春华表态效忠，宣传习近平思想也不过分吧，不过是夹着尾巴做官了。前几天，习近平还亲自出面宣传习近平思想，他就有那么大的需要吗？4月3日，习近平在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作大会发表重要讲话，特别讲了为什么要学习习近平思想的重要性。

胡春华在今年3月的全国政协会议上成了政协副主席。这篇题为『胡春华同志的发言』文尾括号注明：发言人系全国政协副主席、党组副书记。

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