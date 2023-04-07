国际女子职业网联要不要恢复中国赛事 彭帅案是答案吗？

中国/WTA /彭帅

国际女子职业网联犹豫是否重启中国赛事之际，国际人权组织敦促国际女子职业网联不要见利忘义，在中国没有给出前网球明星彭帅性侵事件答案之前，不要去中国打球。不过，因新冠病毒以及彭帅事件，国际女子职业网联损失惨重。

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据路透社今天报道称，人权观察的一位高级中国研究员敦促，国际女子职业网联WTA 应坚持原则，在彭帅问题得到解决之前不要恢复在中国的比赛。WTA的立场会产生财务损失。

在前双打世界排名第一的彭帅在一篇现已删除的 2021 年社交媒体帖子中说，一名中国政府高级官员对她进行性侵犯后，女子WTA的巡回赛因据理暂停在中国的比赛而受到广泛赞誉。

WTA 受到新冠病毒疫情大流行的沉重打击，在 2020 年和 2021 年损失了八位数，上周表示将很快宣布是否会返回该机构大量投资的国家。

人权观察组织的王亚秋说，在中国不满足与彭帅会面要求的情况下改变决定将使 WTA 面临将利益置于原则之上的

中国是 WTA 积极进军亚洲的核心，2008 年，就在北京奥运会之前，WTA在中国首都北京开设了亚太总部。

中国在 2008 年举办了两场 WTA 赛事，但到 2019 年时增加到九场，总奖金达到 3040 万美元，2019年是中国最后一个全年运营的年度。其中包括为在深圳举行的第一届 WTA 总决赛开出的惊人的 1400 万美元报价，此前这座城市击败了来自新加坡、曼彻斯特、布拉格和圣彼得堡的竞争对手获得10年经办赛事权。

男子 ATP 巡回赛将进行四场比赛，包括上海大师赛，今年亚洲巡回赛的总财务承诺超过 1600 万美元。而举办低级别赛事的国际网球联合会将于 6 月举办五项女子和四项男子赛事。

ATP 在 2021 年表示，彭帅的情况引起了“严重关切”，并敦促她与 WTA 之间建立公开的直接沟通渠道。ITF 补充说，彭的健康是该组织首要关注的问题。

但至关重要的是，双方都没有表示要退出中国。

然而，当彭帅从公众视野中短暂消失并否认对这位高级官员提出指控后，人们对彭帅的安全的担忧加剧。

距离彭帅上一次在北京冬奥会上公开露面并接受法国《队报》采访已经过去一年多了。中国网球协会没有立即回应路透社关于是否知道彭帅至周四时的下落的评论请求。

WTA 在 1 月份表示，它相信彭帅在北京是安全的，但仍希望与现年 37 岁的彭帅进行私人会面。

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