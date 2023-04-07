法国总统访华 扩大经贸合作没问题

马克龙总统访问中国

欧盟委员会主席冯德莱恩和法国总统马克龙共访北京，这一罕见的重头戏，德国媒体当然不会错过，周四当天做了众多报道和分析。

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德国广播电台问道，马克龙和冯德莱恩，对北京来说，谁轻谁重？专家回答说，马克龙的份量显然更重。他携一个高级经济代表团访问北京，希望和北京达成更多的经贸合同。他出访前发出的信号和冯德莱恩的也不一样。马克龙提出，在贸易上不要孤立中国，冯德莱恩则希望向中国表达欧盟对华新立场，并限制欧洲对华投资。中国在招待程序上，也对马克龙表示了更多的重视。

德国媒体在报道上，对马克龙在中国的一言一行显然也表示了更多的关注。有关马克龙的报道明显超过对冯德莱恩的报道。

德国《明镜》周刊发现，欧盟委员会主席冯德莱恩大声警告，不要和中国建立过于密切的经济联系。但飞机制造商空客不觉得这是发给自己的警告，反而希望大幅增加其最畅销喷气式飞机在中国的产量。空客总裁宣布，将在其天津工厂开设第二条生产线，以便在中国本土生产的A320系列飞机的产量能翻一番。

德国《商报》就马习会写道：法国总统的访华之行带来了广泛的经济合作。这也是他此行的一个主题。此外，他也希望中国在俄乌之间担当调停人。但中国在乌克兰战争问题上显然没有做出任何让步。

《法兰克福汇报》的印象是：法国总统马克龙和中国国家主席习近平在北京举行会晤后，在联合记者会上，同声要求俄乌举行和谈。尽管有种种担忧，扩大法中经济合作是马克龙此行的一个主要话题。陪同他前往北京的是一个有60多人的高规格法国商业代表团，其中包括欧洲飞机制造商空客，世界第二大电力生产商法国电力公司。火车制造商阿尔斯通等。马克龙大声疾呼，反对与中国脱钩。他认为。中国与欧盟当然有竞争关系，但双方必须在重要的国际问题上合作。而欧盟委员会主席冯德莱恩也表达了类似的观点。她说：“我认为与中国脱钩既不可行，也不符合欧洲的利益。我们的关系不是非黑即白，我们的反应也不可能是这样。这就是为什么我们需要把重点放在减少风险而不是脱钩上。”

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