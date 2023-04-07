马克龙总统访问中国

法国总统访华 扩大经贸合作没问题

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2023年4月6日，在中国北京，法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩准备与中国国家主席习近平举行工作会议。
2023年4月6日，在中国北京，法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩准备与中国国家主席习近平举行工作会议。 REUTERS - POOL
作者： 柏林特约记者 丹兰
5 分钟

欧盟委员会主席冯德莱恩和法国总统马克龙共访北京，这一罕见的重头戏，德国媒体当然不会错过，周四当天做了众多报道和分析。

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德国广播电台问道，马克龙和冯德莱恩对北京来说，谁轻谁重？专家回答说，马克龙的份量显然更重。他携一个高级经济代表团访问北京，希望和北京达成更多的经贸合同。他出访前发出的信号和冯德莱恩的也一样。马克龙提出在贸易上不要孤立中国，冯德莱恩则希望向中国表达欧盟对华新立场，并限制欧洲对华投资。中国在招待程序上，也对马克龙表示了更多的重视

德国媒体在报道上，对马克龙在中国的一言一行显然表示了更多的关注。有关马克龙的报道明显超过对冯德莱恩的报道。

德国《明镜》周刊发现，欧盟委员会主席冯德莱恩大声警告，不要和中国建立过于密切的经济联系。但飞机制造商空客不觉得这是发给自己的警告，反而希望大幅增加其最畅销喷气式飞机在中国的产量。空客总裁宣布将在天津工厂开设第二条生产线以便在中国本土生产的A320系列飞机的产量翻一番

德国商报就马会写道：法国总统的访华之行带来了广泛的经济合作。这也是他此行的一个主题。此外，他也希望中国在俄乌之间担当调停人。但中国在乌克兰战争问题上显然没有做出任何让步

《法兰克福汇报》的印象是：法国总统马克龙和中国国家主席习近平在北京举行会晤后联合记者会上同声要求俄乌举行和谈。尽管有种种担忧，扩大法中经济合作是马克龙此行的一个主要话题。同他前往北京的是一个有60多人的高规格法国商业代表团，其中包括欧洲飞机制造商空客世界第二大电力生产商法国电力公司。火车制造商阿尔斯通等。马克龙大声疾呼，反对与中国脱钩。他认为。中国与欧盟当然有竞争关系，但双方必须在重要的国际问题上合作。而欧盟委员会主席冯德莱恩表达了类似的观点。她说：“我认为与中国脱钩既不可行，也不符合欧洲的利益。我们的关系不是非黑即白，我们的反应也不可能是这样。这就是为什么我们需要把重点放在减少风险而不是脱钩上。

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