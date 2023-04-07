法媒：习近平接受2024年访法邀请

政治

国际 – 据法国国内新闻电台报道，中国国家主席习近平接受了法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 的邀请，将于 2024 年访问法国。 这一邀请是在法国总统对中国为期三天的访问结束之际发出的，这是马克龙自新冠疫情以来的首次访问。中国方面欢迎法国担任2024年中国国际服务贸易交易会和第七届中国国际进口博览会主宾国。2024年是中法建交60周年。

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中国和法国发表联合声明表示，在乌克兰危机上，法中支持一切在国际法和联合国宪章宗旨和原则基础上，恢复乌克兰和平的努力，强调“核战争打不赢也打不得”，两国呼吁不采取任何可能加剧紧张风险的行动。

4月7日，空客直升机公司首席执行官布鲁诺·埃文在一份声明中表示，“我们很荣幸（中国）GDAT决定额外增购50架H160直升机，以加强其现有的26架空客直升机机队。”这份协议是该机型自2015年投入市场以来在民用及泛公共服务领域最大的单笔直升机采购合同。

4月7日下午，法国总统马克龙抵达广州中山大学并在中山大学体育馆发表演讲。中山大学中法核学院、外国语学院等超1000名学生在现场参加交流并向马克龙提问。同一消息报道说，很多大学生手举手机希望和法国总统合影留念。

法国新闻电台报道，马克龙7日晚间会见了文灿集团董事长唐杰雄，以及厦钨新能源材料公司负责人姜龙。文灿集团在车身结构件及超大型一体化结构件产品领域积累了深厚的基础和产品经验厦钨新能源材料公司。不仅所在公司在新能源汽车电池生产拥有优势，更是厦门市电池产业创新发展联盟首任理事长，该联盟的目标是建立有效运行的政产学研用等合作新机制，打造电池产业集群新优势。

此前《华尔街日报》报道说，法国总统马克龙在北京与中国国家主席习近平会面，他敦促这位中国领导人“让俄罗斯回归理性”，让大家坐到谈判桌前，以结束乌克兰战争。与法国总统马克龙同行的冯德莱恩表示， “我们希望中国不要直接或间接向俄罗斯提供任何军事装备，因为我们都知道武装侵略者将违反国际法，这将严重损害欧中关系”。

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