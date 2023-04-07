美国学者解读北京为什么三个多月不向华府指派驻美大使

中国驻美国大使已空悬超过3个月，这是自1979年中美建交以来悬宕最久的一次。上一次这个职位长时间空悬是在1995年6月，当时北京召回李道豫大使两个月，因为华府同意时任中华民国总统李登辉访美。

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接替秦刚出使美国的人选，是他的副手之一谢锋，但北京至今尚未正式宣布。美国巴克内尔大学（Bucknell University）政治学与国际关系教授朱志群表示，北京没有参议院，没有国会听证，驻外大使人选指派，内部并没有资格审查的过程，想必是北京在故弄玄虚，以表达对美方的不满。

朱志群说，至于美中目前到底有多么僵，许多中国民众不相信，卸任驻美大使秦刚在美遭受的难堪，秦刚接触白宫高层官员受限，迫使他得耗费很多时间会晤美国地方层级的官员，凸显双边关系实在不佳。

与此同时，美国驻中国大使伯恩斯（Nicholas Burns）也尝了不少苦头，包括接触中方高层吃闭门羹。他去年10月受访坦言：“中方不愿跟我们谈。”

而华府和北京互给对方脸色看的症结点之一就是因为台湾。华府许多官员认为，有必要捍卫民主台湾对抗极权威胁，而中国却视为危及主权。中国内心作梗的种种还包括，美国对台军售不断加码一再损及“一个中国”政策，美台官员的接触包括和总统蔡英文往来日益密切，美国总统拜登屡次声称要保卫台湾等等。

去年11月20国集团（G20）峰会，习近平见过拜登后，同意由布林肯今年2月访中，再开启一系列部长层级的交流，但因中国侦察气球闯入美国领空闹得沸沸扬扬而搞砸。亚洲社会政策研究所（ASPI）执行主任丹尼尔斯（Rorry Daniels）分析，因中国自认球在美国手上，原以为对方会抛回来，没想到却是一记扣杀。

由于诸多中共高层官员近期才上任，加上习近平大权独揽，凡事都得他说了算，美国加州大学圣迭戈分校（University of California, San Diego）中国政治专家史宗瀚（Victor Shih）推测，驻美大使可能只是尚未定案的任命。史宗瀚表示，何况习近平上月高调访俄，以致定夺人事任命可能因此停摆，凸显中央集权体制缺乏授权的特色。

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