蔡英文见了麦卡锡后：台湾警告中国微妙反或有欺骗性

台湾/中国

台北周三提醒其盟友，不要被中国到目前为止相对波澜不惊的反应所愚弄。相反，台湾政府称，北京正在设法巧妙地削弱台北，低调行事。台湾国防部长邱国正警告说北京采取了新的“灰色地带”战术，旨在恐吓和试探台湾，而不威胁公开冲突。

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据华尔街日报今天报道称，在台湾总统蔡英文进行了一趟国际访问，凸显出与美国关系升温之后，台湾政府警告说，中国可能调整对此事的反应，做出低调的姿态，但中国的反应仍有可能削弱台湾的安全。

在此次访问之前、期间和之后，北京方面威胁说蔡英文此行将带来后果。蔡英文此次访美于上周开始，本周四结束，由两段行程组成。到目前为止，中国的反应主要是言辞上的，看起来是象征性的，中国的一艘航空母舰在攻击范围可达台湾的附近海域展开航训，中国海事部门宣布计划在台湾海峡对一些船只进行检查。

据官媒新华社报道，上周五，中国国务院台湾事务办公室（简称）宣布对台湾实际上的驻美大使萧美琴实施新的制裁，禁止萧美琴及家属进入大陆、香港和澳门。报道称，国台办还宣布对两家据称促进台湾独立的台湾组织采取类似的行动，禁止其领导人入境。

目前，在蔡英文访美之后若立即采取任何明确的敌对行动，都可能破坏中国更为紧迫的目标，包括将自己定位为外交大国的战略。

中国观察人士称，台湾有理由预期将会面临更加悄无声息的压力。

台湾总统蔡英文和美国众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)周三在加州举行了开创性会晤，这是台湾总统在美国领土上进行过的级别最高的政治会晤。此前蔡英文访问了伯利兹和危地马拉，并在纽约短暂停留。在纽约向支持者发表闭门讲话时，蔡英文呼吁加强与美国的联系。另外她还在纽约会见了众议院民主党领袖杰弗里斯(Hakeem Jeffries)。在蔡英文结束10天行程返回台湾后，等待与她会晤的将是另一个国会代表团：由众议院外交事务委员会(House Foreign Affairs Committee)主席、得州共和党人Michael McCaul率领的由八人组成的两党议员代表团。

在上述每一步行动中，北京方面都警告称与台湾接触可能引发反制举措，但未详述。

台北周三提醒其盟友，不要被中国到目前为止相对波澜不惊的反应所愚弄。相反，台湾政府称，北京正在设法巧妙地削弱台北，低调行事。台湾国防部长周四向立法委员发表讲话，警告说北京采取了新的“灰色地带”战术，旨在恐吓和试探台湾，而不威胁公开冲突。国防部长邱国正指出，中国周三宣布的巡航巡查行动就是一个例子。

据华日称，位于台湾岛和大陆之间的金门岛、马祖岛和澎湖岛也可能成为非军事施压的目标，包括允许或禁止中国游客到这些岛屿旅游，以此施加经济影响力。兰德的上述报告称，自2019年以来，中国在上述岛屿附近的疏浚活动已促使台湾在这些地区增加海岸巡防队的巡逻。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E8%AD%A6%E5%91%8A-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%AF%B9%E8%94%A1%E8%8B%B1%E6%96%87%E8%AE%BF%E7%BE%8E%E7%9A%84%E5%BE%AE%E5%A6%99%E5%8F%8D%E5%BA%94%E5%8F%AF%E8%83%BD%E5%85%B7%E6%9C%89%E6%AC%BA%E9%AA%97%E6%80%A7-2d04cdef

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