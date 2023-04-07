视频 马克龙总统抵达广州 与习近平特殊会面

马克龙访华

法国总统马克龙于 4 月 7 日星期五抵达广州，他将在与中国国家主席习近平共进晚餐前与中国学生会面，这是他对中国进行国事访问的最后一天，乌克兰冲突成为讨论的焦点。

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马克龙总统今天周五晚上将飞回巴黎，这是他在中国的第三天也是最后一天。马克龙选择了广东这是中国最国际化的城市之一，习近平曾经在这里工作。

本次法国总统到广州日程安排有广东学生会面和与习近平最后一次特殊的会晤，罕见的面对面的会晤保持机密到最后一刻。

与前一天一样双方在北京举行双边会谈后，将讨论乌克兰战争。

中国国家主席仍然对此拒绝使用战争，更愿意谈论乌克兰危机。

在今年2月底习近平提出了十二点和平计划但没有提到俄军撤离。

这对敦促中国让俄罗斯恢复理智的马克龙来说还不够，因此法中两国元首现在联合呼吁尽快就俄乌问题进行和谈。

习近平表示，中方愿同法方一起合作，敦促国际社会保持理性克制避免失控的行动。

但是这种中国可能的调解立即遭到克里姆林宫的拒绝。

本次法国总统的国事访问的另一大重要议题是经贸，法国公司在北京签署了几项协议和合同，马克龙周四在北京会见了中国企业家。

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