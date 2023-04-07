视频 马克龙谴责“侵略” 习近平呼吁“克制”

马克龙访华

法国总统马克龙周四与习近平主席会晤，他试图与习近平就俄乌战争找到共同点。 两位总统重申了他们致力于推动和谈的愿望，但是双方都没有掩饰他们的分歧，请看France24的高捷雷宾斯基（Gauthier Rybinski）的分析。

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法国总统马克龙周四与习近平主席会晤，他试图与习近平就俄乌战争找到共同点，两位总统重申了他们致力于推动和谈的愿望，同时没有掩饰他们的分歧。

France24的高捷雷宾斯基（Gauthier Rybinski）的分析指出，法国认为和谈的条件没有改变，即被侵略占领的国家无法参加名副其实的谈判。世界上其他有影响力的国家也都这样认为。正如马克龙所说也就是那些在安理会的国家也不能满足于旨在解决有关问题的谈判现状。

中国国家主席习近平在讲话中确实提到了一些重要的事情，包括例如防止核战以及警惕在战斗中轰炸民用设施，这让我们当然想到乌克兰的扎波罗热。

分析指出马克龙在其发言中说似乎在寻找某种平衡，他试图以某种方式引起关注就是告诉习近平，您所说的都很好，但要做到这一点，我们不必处于无序和混乱的气氛中。

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