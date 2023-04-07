马克龙访华南下广州：与中国青年见面，与习近平品茶.......

马克龙访华/法中关系

4月7号周五是法国总统马克龙访华的最后一天，在经过了周四马拉松式的多场重要会谈后，这一天的行程显得相对比较轻松，侧重点从政治外交经济地缘政治等转向教育，文化和人文科技等领域的中法交流。

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法国总统的专机在当地时间13点抵达广州，随后到达广州的著名学府中山大学与中国青年见面，在抵达有千名学生出席的见面会现场前，马克龙就在非常美丽的中山大学校园内受到了学生们的热烈欢迎，大家都都争着与第一次到访的法国领导人合影或击掌，马克龙也显得非常享受与中国青年人首次接触。

之后，马克龙在面对学生演讲时，一开始就用中文说“大家好“，也赢得了热烈的掌声。他回顾了中山大学，广州与法国的源远流长的关系。中山大学是一座有百年历史的大学，据介绍，法国元素交织在百年历史中，中山大学在中法文明交流互鉴的历史上留下了浓墨重彩的一笔。据介绍，中山大学目前与24家法国机构有合作关系，包括高等师范学院、里昂管理学院和昂热大学等，也有中法合办的中山大学中法核工程与技术学院。

在学生的提问环节，三位发言者都用法语提问，他们希望法国总统回答的话题显然经过精心准备，分别是：当代年轻人如何为未来做准备？如何看待高科技或人工智能给人类未来带来的挑战 ? 如何进行社会健康管理？

马克龙对每个问题都华很长时间进行回答，展现出不凡地演讲功力。和在场的许多学生一样，中山大学中法核工程与技术学院的一个二年级女研究生都表示，马克龙总统是一个非常有亲和力的人，也非常有活力。对大学生的态度很情切，回答问题时也是站在青年人的角度来回答，包括人工智能这个我们现在正在面临的挑战，还有公共医疗问题，这些都是年轻人担任的责任，总统的回答给了我们很多启发和思考。

00:46 法国总统马克龙在中山大学受到师生热烈欢迎，2023年4月7号 AP - Gonzalo Fuentes

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值得注意的是，在中山大学体育馆，马克龙当着一千名学生的面，不忘谴责俄罗斯对乌克兰的战争。他在提到俄罗斯时坚持说："这是一个决定对其邻国进行殖民化的国家，它无视规则，重新部署武器，入侵它。”而在中国的官方报道中，乌克兰目前经历的是一场“危机”而不是“战争”。

习近平邀请在花园品茶

马克龙的广州行也是第一位法国总统来到这个点南方经济重镇，而之所以选择这里与习近平有关，爱丽舍宫介绍说，除了这是中国一个最先富裕的省份外，也因为这里是习近平总书记父亲习仲勋在1978到1982年担任省委书记的地方。而且习近平自己也在周五南下广州，继续和马克龙得见面，据统计，这次马克龙访华期间，与习近平面对面交谈的时间可能超多6个小时，足以显示中方对法国总统此行的重视，在美中关系恶化得背景下，纽约时报认为，“这种特殊得待遇相当于一个严肃得外交意图声明”。而马克龙在和中国国家领导人见面时对方也多次提到这是习近平第三次当选国家主席后首位受到接待的西方大国领导。

在大学与中国青年见面会结束后，习近平邀请马克龙到广东省委书记的官邸饮茶，习近平说这是他父亲在担任广东省委书记时的住所，对他有特别的意义。

在这个看上去风景非常美丽的花园里，习近平在和马克龙的聊天时特地夸赞了广东的高科技产业，他告诉马克龙，“现在广东发展地已经非常非常好了，我说的发展的主要还是领头羊的作用，不仅总量大，速度快，而且是要高质量发展，新兴产业和高端技术要在这里大发展，包括华为和腾讯这些电子啊，智能企业都在这个地区。“

习近平与马克龙饮茶会谈

饮茶之后，习近平再次请马克龙共进晚餐。

在乘飞机离开中国前，马克龙还有两个重要也是最后地行程，分别是参观位于原法租界沙面岛的东方艺术学院，广州的中法企业家会面。这两个行程都没有记者跟随。

可以说，马克龙在中国的最后一天访问安排同样非常紧凑，但和周四的密集国事谈判和明天回到法国后要面对的与退休金改革法案有关的社会抗议浪潮相比，算是非常的轻松愉快。

据报道，马克龙此行也算是非常有收获，在周四与中国签署的合同中，多个法国大公司都是赢家，空客一家就获得了160架飞机的采购大单，总价值约2002亿美元。但是这些成果可能也难平息街头的抗议声浪或减轻政府面临地巨大压力。*

据爱丽舍宫周五消息，马克龙表示，2024年还将访问中国，他也邀请习近平访问法国，习接受了邀请。

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