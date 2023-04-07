马英九结束中国大陆漫游祭祖行 未见习与王但见了多位中共省委书记

台湾/马英九

台湾前总统马英九7日上午从上海搭机返台，结束访问中国大陆之旅。台湾前总统马英九与台湾现总统蔡英文一中一美同期两辙的访问，引发多种议论与批评。马英九访中，最终没有见到习近平，也没有见到王沪宁。马英九访中期间，观察说，中国扰台军机照飞不减，中国官方透露出“要想中国在台湾问题上后退，是痴心妄想”的决绝立场。

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据中央社今天报道称，台湾前总统马英九访中提台湾总统和民国词，但北京喉舌全部过滤与禁封。

有评论称此显马英九的话是说给台湾人听的，中国官方不让中国人听，中国官方也不想听。

该报道称，台湾前总统马英九结束为期12天的访中祭祖行下午返台，回顾期间他发表的公开谈话，凡触及中华民国、民国、台湾总统等，北京喉舌全部自动过滤，却大幅渲染符合当局政治正确的表述。

汇整中国新华社与央视这两家喉舌媒体处理马英九访中的报导，最常见关键词汇包括，两岸一家亲，两岸同文同种，两岸同胞血浓于水，九二共识，双方都坚持一个中国的立场，共圆中华民族伟大复兴的中国梦等，几乎照本宣科北京当局对台宣传的一贯基调。

据自由时报今天报道称，前总统马英九访问中国大陆今天返台，他发表谈话时说，坚持九二共识、求同存异、彼此尊重，和大陆就可以有共同政治基础。桃机内除了接机者，也有大批抗议人士怒喊卖台。

独派团体“台湾国”痛批马英九丧权辱国、出卖台湾，台湾基进则在机场外召开抗议记者会，怒喊马英九是“假祭祖、真舔共”，对武力威胁台湾的中国友好、下跪；台湾基进党主席王兴焕表示，马英九以台湾前总统身分发表两岸同属一中的言论，是对民主先烈、台湾民意与国际抗中阵营的背叛。

据新头壳的报道称，前总统马英九7日结束访中行程返台，他在桃园机场发表谈话时大喊“九二共识又活过来了！”；对此，中国民运人士王丹表示，蓝营大力称赞马在中国多次提到“中华民国”，但他直言，这是最令人质疑的地方，“很明显，中共和马英九已达成默契”，中共对马英九“放水”，一切都是为了协助国民党重新执政。

王丹发文表示，从前副总统连战以降，国民党人士去中国都不能提“中华民国”，可见这个议题非常敏感，而如此敏感的议题，马英九公开讲了，若讲了后受到中共的惩罚，那是正常的，符合大家对中共的认知，“那我们就要给马英九鼓鼓掌”。据王丹称，“但马英九讲了之后，却完全不影响后续的行程，一路上依旧受到中共各级政府的热烈接待”，王丹直言“这就太不正常了”，凡对中共有一点点了解的人都知道，“这明显就是中共和马英九之间已经达成默契”，允许马英九有这样的“突破”。

“你以为共产党真的会承认‘中华民国’吗？”王丹质疑，这种小把戏，骗骗不懂中共的人还可以，但在他眼里，只有“可笑”两字。至于为何独独对马英九如此“宽容”，独独选在现在这样的时刻对马英九“放水”？该报引述王丹说，恐怕就要马英九自己说明了。

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