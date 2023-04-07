马英九：该由台湾人来选择和平或战争

台湾/马英九

台湾前总统马英九周五结束对中国具有里程碑意义的访问，路透社说因为这是马英九是第一位访问中国的台湾前总统。自从战败的中华民国政府在 1949 年内战输给毛泽东的共产党人后逃往台湾以来，台湾在任最高领导人就再也没有访问过中国。马英九回到台湾的媒体讲话，即说台湾面临选择战争或和平。此说或映照台湾地方选举时的攻防战口号，即投票民进党青年上战场。

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据路透社今天报道称，台湾前总统马英九中国之行后表示台湾面临“和平与战争”的选择。但马英九谴责，“我们的政府继续将台湾引向危险。未来是台湾要在和平与战争之间作选择。”

马英九是在结束了对中国为期 12 天的访问后从上海抵达台湾主要机场后对记者如是说。

马英九在 2008 年至 2016 年期间担任国民党政府首脑。现在处于反对党地位的国民党支持与中国建立密切关系。中国声称台湾是自己的。

台湾总统蔡英文和美国众议院议长凯文麦卡锡本周在美国停留期间会面，激起了中国的愤怒。而马英九对中国的访问正值紧张局势加剧之际。

北京一直在加大政治和军事压力，要求台湾接受中国的主权。蔡英文和她的政府拒绝接受这一说法，并表示只有台湾人民才能决定他们的未来。

蔡英文执政的民进党批评马英九此行。但马英九表示，这已证明台湾和中国可以在同属一个中国的原则下进行接触，马英九认为每个人都可以对一个中国这个词有自己的解释。马英九说，台湾可以与中国共享“共同的政治基础”，这符合台湾人民的最大利益。

蔡英文的民进党在一份声明中批评表示，马英九已成为北京“一个中国”原则的“帮凶”，马英九并没有没有抓住访问中国机会捍卫台湾的主权。

蔡英文提出与中国会谈，但视蔡英文为分裂分子的北京拒绝了她。

据路透社说，马英九参观了包括武汉在内的多个城市的历史遗迹，在那里他会见了中国国台办主任宋涛。

国民党为马英九与中国的接触辩护说，国民党正在努力缓和紧张局势，并将在明年 1 月的总统选举前大肆宣扬这一路线。据马英九表示，他将继续以私人身份“确保台湾拥有真正和平与安全的未来”。

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