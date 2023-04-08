中国军机群起越过台海中线

中国/台湾/围台军演

周六今天，中国解放军42 架战斗机群飞越过台湾海峡敏感的中线，但时间均短暂。路透社说，中国开始开始在台湾周围演习，对台湾总统蔡英文总统会见美国国会众议院议长表达愤怒。路透社引述台湾安全部门消息人士称，在宣布演习后，中国最近为吸引外国领导人所做的努力变成徒劳。因为“在宣布在台湾海峡进行演习，所有这些努力都在一瞬之间化为乌有。”

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据路透社今天称，愤怒的中国开始演习，中国军机越过台湾海峡中线。中国在台湾总统蔡英文从美国返回后的第二天宣布举行为期三天的演习，以谴责蔡英文周三在洛杉矶与众议院议长凯文麦卡锡的会面，其实被广泛预期。

中国将民主治理的台湾视为自己的领土，从未放弃使用武力将台湾置于中国控制之下。台湾政府强烈反对中国的主张。

在中国接待完欧洲高级领导人访华几小时后，北京宣布了这一军演消息。

中国人民解放军表示，它已经开始在台湾周边进行战备巡逻和“联合利剑”演习，此前曾表示将“按计划”在台湾海峡和台湾北部、南部和东部进行这些演习。

台湾国防部周六上午表示，它发现 42 架中国战斗机（J-10、J-11 和 J-16）越过通常作为双方之间非正式击球手的中线，以及 8 艘中国船只。

台湾国防部称，“台湾军方将以冷静、理性、严肃的态度应对，按照‘不升级、不争端’的原则站岗监视，捍卫国家主权和国家安全。”

路透社说，台湾人对这些军事演习没有更广泛的警觉，那里的人们早已习惯了来自中国的威胁。

路透社记者在台湾控制的马祖群岛对面的福州附近的海滨地区看到一艘中国军舰向中国沿海的演习区发射炮弹，这是中国周五晚些时候宣布的演习的一部分。

与 8 月不同的是，中国尚未宣布是否也将举行导弹演习。当时中国宣布之前的演习时，官方发布了一张地图，显示军方将向台湾附近的哪些海域开火。

安全消息人士称，四月是中国通常进行军事演习的时间。

中国宣布军演是在法国总统马克龙离开中国数小时后发布的。马克龙在那里会见了中国国家主席习近平和其他高级领导人。马克龙敦促北京就乌克兰战争与俄罗斯讲道理。

本周也在中国与习近平会面的欧盟主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，台湾海峡的稳定至关重要。

中国国防部在发布围绕台湾演习的公告的同时，还在该部主页上展示了习近平会见马克龙和冯德莱恩的照片。

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