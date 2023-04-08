中国军演炮声隆隆 台湾人舞照跳还照样祭奠蒋介石

中国/台湾/围台军演

中国宣布今天开展围台军事演习，并将为期三天的演习称为对台独支持者及其海外台湾民主盟友的一次 "严重警告"。中国官方电视台说，周六第一天的目的是测试中国军队控制海洋、空域和信息战并全面包围台湾的能力。然而，台湾人习以为常舞照跳。幽默的是，按计划，台湾中小学生今天在台北举行纪念仪式，怀想前台湾独裁领导人蒋介石，而蒋介石的国民党目前坚持与中国修好，称唯此才能获得和平。

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据法新社刚刚发自台北的消息，周六，台湾学生们像往常一样聚集在台北的自由广场上跳舞，尽管北京的军事演习营造了威胁性的氛围，中国称以演练包围台湾的能力。

一位台湾学生对法新社说，"我当然有点害怕。"23岁的学生洪翔宇在舞蹈练习结束后说，"我们身处的是台北自由广场。我希望能保持自由，自由地做我想做的事，说我想说的话。"

北京将为期三天的演习称为对台独支持者及其海外盟友的一次 "严重警告"。但这种威胁似乎并没有影响到台湾民众，尤其是像每个周末一样，许多年轻人仍然三五成群地出现在这个自由广场上。

这是个广大的广场，两侧是台湾国家剧院和国家音乐厅，多年来此地已成为台湾人自由集会和示威的场所。

台湾的学校乐队和舞蹈团经常聚集在这里。本周六，各高中将参加纪念蒋介石的仪式，这位前中国领导人在1949年共产党胜利后将国民党政府和追随者逃亡自我流放到台湾岛上。

法新社说，高中生们似乎也不以为然。据16岁的Jim Tsai说，"我想大多数台湾人现在已经习惯了，我们只是说，它们又来了。"他指的是近年来中国在台湾附近的许多演习。

蒋介石曾统治中国，直到1949年由共产党接管。蒋介石逃离中国大陆后，他把他的流亡政府和他的支持者带到了台湾，在20多年的时间里曾经把自己说成是全中国唯一的合法政府。但蒋介石和他的继任者都没有宣布过台湾独立。

蒋介石领导专制军事政权直到1975年他去世，蒋介石独裁造成成千上万的反对者被流放、被监禁或被处决，今天在许多年轻的台湾人看来，这个蒋介石政权与目前在北京统治的共产党政权比较相似。

而自由广场，尽管有蒋介石的纪念碑，但已经成为台湾向民主社会发展的象征。

据该报道认为，总的来说，台湾人似乎已经习惯了北京的咄咄逼人，并对台湾政府维护台湾自由的能力充满信心。一位学生说，"我们是有点担心，但我们必须继续往前走。我相信我们的政府不会让我们失望。"

法新社还采访32岁的建筑工人Michael Chuang，他说，中国人 "似乎很喜欢这样做，要把台湾包围起来，就像台湾是属于他们自己的一样。我现在已经习惯了。"但他也有点宿命论，他说，“无论如何，如果他们入侵我们，我们也无法可逃。我们只能看看未来会发生什么，到时再说吧。”

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