中国在台湾海峡发起“全面围岛”军演

中国/军演

在台海两岸紧张局势不断升级的背景下，中国于4月8日星期六，在台湾海峡和台湾周边海空域开启了为期三天的大规模军演。台北方面披露；当天在台湾周边侦查到42架飞机、8艘军舰。29架飞机逾越海峡中线。台北表示，这些演习威胁到亚太地区的“稳定与安全”。

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据法新社引述中央电视台的说法：这次在台湾海峡发起的军演为一次“全面围岛”行动。中国军方发言人Shi Yi透过一份公报指出：本次军演是对“台独”分裂势力“勾结境外势力”从事“挑衅活动的严重警告”。

台湾总统蔡英文4月5日星期三在过境美国时会晤了美国众院议长麦卡锡，引发北京强烈不满，承诺要采取“坚定有力的报复措施”。作为美国众院议长，麦卡锡是美国政坛第三号人物，地位仅次于总统和副总统。

中国对台湾与美国近年来的关系发展颇为不满，尽管双方没有正式外交关系，但美国却向台湾提供了大量的军事支持。

周四以来，北京一直在向台湾海峡派遣军舰和飞机，以加强对台湾的军事压力。连日来，中国还增派海警，加紧对海峡周边的巡逻。

周五，法新社记者在平潭目睹一艘军舰以及至少两架军用直升机通过台湾海峡。不过，尚不清楚这些举措是否意味着中国在该地区增加了巡逻次数。

去年8月，时任美国众议院议长佩洛西到访台湾，引发北京强烈反响，随后在台湾周边发起规模空前的军事演习。本次军演是在法国总统马克龙对中国进行国事访问后的翌日展开的。马克龙在访问期间曾与中国国家主席习近平提及台湾议题。爱丽舍宫周五表示：两国领导人关于台湾议题的谈话“紧凑而坦率”。不过根据中国外交部门披露的信息，习近平周四在北京举行的一次会议上，向欧盟委员会主席冯德莱恩明确表示：指望中国在台湾问题上妥协退让，是痴心妄想。

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