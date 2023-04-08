中国宣布今起3日举行环台岛军演 美国吁克制

政治

中美 – 4月8日，美国呼吁中国在台湾周边进行军事演习时展现“克制”，并强调美国方面会履行其在亚洲的安全承诺。

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法新社报导，一名国务院发言人表示，“我们与中国的沟通管道一直保持畅通，也一直敦促北京保持克制，不要改变现状。”

该名发言人说，“针对在该地区拥有足够资源和能力来确保和平与稳定，并履行美方的安全承诺，我们感到相当自在且自信。他还说，美国正密切关注中方行动。

他强调，”正如我们先前所说，北京没有理由将这种过境——蔡总统的过境完全符合美国长期以来的做法和政策——变成一件截然不同的事，或将这当作过度反应的借口。“

香港军事评论员Song Zhongping 对法新社记者表示，这些可供实战的军演旨在表明，中国军队已经准备好，“如果挑衅加剧”的话，将“一劳永逸地解决台湾问题”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院的中国军事专家查尔（James Char）对法新社记者表示，对北京来说，这些军事演习是“必要的”，因为这是为了政治上得分。查尔还表示，为了不损害与欧洲升温的外事访问，北京当局等待马克龙和冯德莱恩访华行程结束之后举行了围台军演。

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