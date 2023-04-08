报复与惩罚？北京围台军演打响了

中国/台湾/围台军演

中国国家电视台说，中国在台湾海峡进行了全面包围军事演习。这是此番军事演习的第一天。围台演习将持续到下星期一。中国军演是回击蔡英文会见美国三号人物麦卡锡，也是在法国总统马克龙离开中国后迅即开始。法新社引述据中国外交人士称，习近平周四在北京的一次会议上告诉欧盟委员会主席冯德莱恩，期望中国在台湾问题上妥协，那是痴心妄想。

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据法新社引述中国官方的央视说："今天的演习重点是控制海域、领空和信息能动，以形成威慑，对台湾做出全面包围态势。

中国军队的驱逐舰、快速导弹艇、战斗机、油轮和干扰器正在被动员起来。

这些行动的确切地点尚不清楚。

中国军队发言人音译为石毅在当天早些时候警告说，这些演习是对寻求'台独'的分裂势力与外部势力勾结及其挑衅活动的严重警告。该发言人说，这些行动还包括海域执勤巡逻，是维护中国主权和领土完整的必须举措。发言人说，这些演习于周一前在台湾海峡靠近台湾岛对面省份福建的海岸举行。

中国军事分析家宋忠平告诉法新社，这些具有实战性质的演习旨在表明，中国军队将做好准备，如果挑衅行为加剧，将彻底解决台湾问题。

台湾方面谴责，这些演习威胁着亚太地区的稳定和安全。台湾总统蔡英文周六谴责中国的威权扩张主义，并表示台湾将继续与美国和其他国家合作（......），捍卫自由和民主的价值。

台湾国防部说，它正在监测局势，并已指示军队对中国的军事活动作出回应。

据法新社说，在北京宣布军事演习几小时后，台湾总统蔡英文会见了访问台北的美国国会代表团。美国代表团团长、负责美国对外军售的迈克尔-麦考尔说，华盛顿正在努力迅速向台湾提供武器。他说：“我们正在国会中尽一切努力加快这些军售，获得台湾需要的武器来保卫自己，我们将为台湾的军队提供培训。这些不是为了战争，而是为了捍卫和平。”

周六上午，在中国东南部离台湾最近的平潭，游客们看着波涛汹涌的海面，但没有看到明显的军事活动。中国宣布的这些演习是在蔡英文本周访问美国之后进行的，她在周三会见了众议院议长凯文-麦卡锡。北京承诺采取 "坚定和有力的措施 "给予回应与报复。

中国对台湾当局和美国之间的走近感到不满，尽管没有正式关系，但美国向台湾提供了大量军事支持。

中国将台湾（人口2300万）视为中国省份之一，自1949年中国内战结束以来，中国尚未设法将台湾与其他领土统一起来。美国在1979年承认了中华人民共和国，根据北京坚持的 "一个中国原则"，理论上应该与中华民国（台湾）没有官方联系。

除了周一的实弹演习外，新演习的确切地点没有具体说明，该演习将在平潭附近海域举行。

中国海岸与台湾之间的海峡最窄处约为130公里宽。

8月，当先于麦卡锡进入众议院的民主党人南希-佩洛西访问台湾岛时，北京在台湾周边展开了前所未有的军事演习。现阶段对蔡英文与美国三号人物麦卡锡会面的反应与2022年夏天进行导弹发射的情况不可同日而语。

据台湾国防部周六中午说，在台湾周围发现了8艘军舰和42架中国战斗机。消息人士说，有29架飞机进入了台湾防空识别区的西南部地区。

中国的围台军事演习也是发生在法国总统马克龙对中国进行国事访问的第二天，期间马克龙与中国国家主席习近平讨论了台湾问题。据爱丽舍宫周五表示，在这个问题上，"谈话是深入而坦诚的"。

据中国政府周五警告，不要指望中国在台湾问题上做出妥协。 据中国外交人士称，习近平周四在北京的一次会议上告诉欧盟委员会主席冯德莱恩，期望中国在台湾问题上妥协，那是痴心妄想。

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