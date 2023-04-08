日本防卫大臣否定失踪直升机与中国军舰通过相关

日本/失踪直升机

日本时间6日下午 4 点之前，一架日本陆上自卫队的UH-60 直升机在冲绳县宫古岛附近飞行时失踪，至今仍然没有发现包括一名高级将领在内的机上人员，而日本防卫大臣滨田靖一7日否定了这次直升机的失踪与中国军舰通过有关。

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7日，搜救人员在宫古岛海域找到该直升机机体的一部分，包括一扇标有“紧急出口”的门和旋翼叶片的一部分，但是，目前还没有找到有关直升机上乘坐的10人的线索，陆上自卫队第8师团（熊本市）师团长（相当于师长）、陆将（相当于中将）坂本雄一（55岁）等人都在直升机上，坂本雄一3月30日刚刚上任。政府派遣了200人的搜救团队，搜索仍在进行中。另据陆上自卫队的公告，周边管控系统等并未收到飞机受到强烈撞击或淹没在海水中时自动发出的“救难信号”。到8日本稿截稿时为止，仍然没有发现直升机上失踪人员的任何线索。

在该直升机下落不明的4月6日，中国海军一艘情报搜集舰艇正驶过冲绳本岛与宫古岛之间的海域，为此，在7日的日本众议院安全保障委员会上，日本立宪民主党的玄叶光一郎向防卫大臣滨田靖一提问：是否可以断定该事故与中国军舰的通过完全没有关系？

滨田回答说：在我所接到的报告中，没有这样的信息。

在该直升机失踪以后，诸如“飞机是被中国击落的吧？”之类的帖子在日本的社交媒体上多见，还有一些人说“我们必须击落一架中国军用直升机”等。

在 4月 6 日的新闻发布会上，日本陆上自卫队最高长官，幕僚长（相当于陆军总司令）森下泰臣表示：“根据在宫古西北部海域发现的疑似该机装备等的整体情况看，我们大致确定是航空事故。”目前没有物证或目击者证词表明该机遭到袭击，截至 8 日，“外国袭击”的说法仍然没有根据。

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