法国学者：围台军演已成一种施压工具

政治

中美 – 为了报复“蔡麦会”，中国8日开始在台湾周边举行三天军演。《巴黎人报》8日专访了法国国际关系学院亚洲研究室主任瓦雷莉· 尼凯女士(Valérie Niquet)。她表示，访华的法国总统马克龙的飞机刚刚离开，北京当局就宣布了环台岛战备警巡和‘联合利剑’演习。法国学者表示，这显然是报复美国国会众议院议长麦卡锡在加州里根图书馆会晤过境访问的蔡英文。

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尼凯女士还表示，北京方面早就警告会有“必要行动”，为了习近平的形象不可能不做出反应。她继续分析道，在欧洲领导人访问期间，中国有意不这样做，因为北京仍在努力恢复其在欧洲的形象。

但对于中国人来说，围台军演是回应台湾方面在国际舞台上的扩展其影响力。 北京当局的目的是结束越来越多的国家站在在台湾一边的现实，正如我们看到的外国议员频频访台，或最近德国教育研究部长的访问。 有一个新的动向就是：台湾越来越不孤立，越来越合法。

记者问：台湾如何看待这种军事演习？民众会担忧吗？

尼凯女士回答：台湾民众如果担忧的话是这些演习频繁起来。所要提出的是，2022年8月，美国联邦众议院议长南希·佩洛西访问了台湾，成为25年来访台职位最高的美国政要。尼凯女士说， 中国周四在台湾周边六片海域展开大规模军事演习。这次蔡英文去南美洲访问，前后两次过境美国，北京的这种反应开始趋向常态化。

但尼凯女士补充说，军事演习并不意味着战争。 中国希望与台湾“和平统一”，即使这实际上是一种征服，因为台湾从未属于共产党政权。 但北京一直表示，如果台湾宣布独立，那么就可以诉诸武力来实现统一。

尼凯认为，习近平的问题是中国没有征服台湾的军事手段。 这将严重危及共产党政权的生存。 因此，他们诉诸军事演习和施压，试图让民众恐慌，并灌输这样一种观念，即如果局势改变，就会有战争的危险。 他们希望，这也是阻止其他国家与台湾靠拢的一种方式。

在回答是否会担心紧张局势升级的问题时，尼凯女士回答说，事情应该会平静下来。 毫无疑问，每次中国要表示不满时，都会定期进行演习：这是施压的工具。 中国的一大幸运在于，无论是美国还是欧洲，敌对大国都不寻求冲突。 台湾或美国的军机在做出任何反应之前都会非常谨小慎微。

但法国学者也提醒说，我们不能排除中国一名飞行员的个人行为会擦枪走火，总是会有这样的风险的。她最后表示，如果台湾方面表现是理性的，并不是不惜一切代价寻找冲突的话，不会自动导致成战争。

法国国际关系学院亚洲研究室主任尼凯还表示，可以肯定的是，对于中国政权来说，台湾是一个真正的挑战。 我们要提出的问题是，习近平会长期忍受这种公开挑战吗？这一点完全取决于习近平个人。

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