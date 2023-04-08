法媒：与中国对话艰难但必不可少

政治

中欧 – 法国总统马克龙结束访华。法国《世界报》4月8日发表一篇题为“马克龙和冯德莱恩访华：艰难但必不可少的对话”的社评文章。文章认为，虽然在政治解决乌克兰危机和欧中关系两大议题上没有大的突破，但不能说此次出访是失败的。

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《世界报》社评文章表示，在乌克兰问题上，爱丽舍宫已知不会有任何重大进展，也的确没有取得任何进展。 在中国国家主席习近平 3 月访问莫斯科巩固了以北京为主要伙伴的中俄友谊之后，巴黎知道中国是不会谴责俄罗斯入侵的。

《世界报》认为，面对这种现实，重要的是要强调向俄罗斯提供武器的决定所涉及的风险，这会使中国倒向战争阵营。该报表示，习近平一直主张“尽快停火止战”，此行需要提醒的是，乌克兰总统泽连斯基等待着习近平的电话。社评文章作者认为，习近平既然说他是和平使者，他就不应该自相矛盾。例如，中国公开反对“所有核武器国家都不应在境外部署核武器”；但她并没有谴责在白俄罗斯部署核武器的可能。

《世界报》认为，提议让欧盟委员会主席冯德莱恩和马克龙同行，这是个好主意，因为马克龙希望此次访华具有欧洲色彩。需要回述的是，去年11月，德国总理朔尔茨拒绝了马克龙希望同行的要求。

《世界报》写道，中方不加掩饰地为法国总统马克龙保留了所有的盛大欢迎仪式，而冯德莱恩远没有受到同等的待遇。社评文章作者认为，那么可以说，欧盟代表的是一个整体，它不是具体的某个国家。冯德莱恩访华前夕所说的“对俄立场决定中欧关系”等强硬言论也不太可能安抚习近平。

《世界报》问道：有没有可能讨好习近平呢？中共二十大后，中国一号人物比以往任何时候都集中了更多的权力，毫不掩饰展示他要重塑国际秩序的雄心。该文作者认为，马克龙和特朗普和普京打交道失败了，他仍然对自己的诱惑力充满信心。如果他认为自己可以让中国一号领导人对他有好感的话，那么他无疑会发现在广州松园举行不系领带的茶道还远远不够。

《世界报》认为，实际上，此次访华的真正意义远远超出了两位领导人的个人关系。正如北京主导下伊朗与沙特关系正常化，这标志着在瞬息万变的全球环境中，中国是主要的参与者。

《世界报》最后认为，欧盟不会放弃与美国联盟的关系，但它也希望坚持自己的立场，并开始为有自己的主见创造条件。虽然缺乏令人不安的具体结果，但马克龙先生和冯德莱恩夫人一起重新启动与中国的重要对话是正确的。 只要我们保持清醒和要求，我们就必须保持这种既艰难又必不可少的对话关系。

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