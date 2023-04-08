谭德塞指控中国隐瞒新冠病毒实情遭怼回

中国/世卫组织/新冠病毒

中国疾病预防控制中心负责人周六敦促世界卫生组织在追踪新冠病毒疫情的起源时回到“科学、公平”的立场。稍早，联合国属下的世界卫生组织总干事谭德塞批评中国掌握新冠病毒源头实情但隐匿不报。

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据路透社今天报道称，中国疾病预防控制中心今天敦促世卫组织在新冠病毒起源问题上采取“科学、公正”的立场。

在今天的新闻发布会上，中国疾病预防控制中心（CDC）负责人音译为沈红兵警告世卫组织不要将 2019 年底在中国中部首次发现的病毒来源政治化，或成为另一个国家的工具。

稍早，世界卫生组织本星期四7日说，中国拥有更多的可以用来更好地了解新冠起源的科学数据。为了人类的健康，该组织呼吁北京透明，把数据拿出来分享。

世卫组织总干事谭德塞在新闻发布会上表示，“世卫组织的立场是，在没有充分了解中国所掌握的信息的情况下......所有关于病毒来源的假设都在桌面上。这也就是我们为什么要求中国合作的原因。"

他补充说：“如果中国提供了完整的信息，我们将会知道新冠病毒是如何发生的，以及它是如何开始流行的。”

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