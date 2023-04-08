铁链女案判刑遭吐槽：没有强奸罪 刑期也还没有链锁时间长

中国/铁链女

轰动一时的中国徐州8孩案，“铁链女”丈夫董志民昨天被法院判虐待及非法拘禁罪名成立，处有期徒刑9年。不少中国网友批评判刑太轻，指受害人被囚禁、虐待及被迫生孩子都不止9年。刑责也没有强奸罪罚。

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据中国官方的央视新闻称，中国江苏省徐州市中级人民法院6日一审公开开庭审理此案，董志民被判犯虐待罪，判处有期徒刑6年6个月，犯非法拘禁罪判处有期徒刑3年，数罪并罚，决定执行有期徒刑9年。另外5人因拐卖妇女罪，被判有期徒刑8年至11年不等。

据官方的新华社引述徐州市人民检察院第一检察部主任饶本东解释判决，铁链女的董志民收买被他人拐卖的小花梅，涉嫌犯收买被拐卖妇女罪，因收买被拐妇女罪法定最高刑为3年有期徒刑；而法定最高刑不满5年有期徒刑，过了5年不再追诉。此外，1998年起参与拐卖小花梅的犯罪嫌疑人共7人，均超过20年追诉时效期限，但只追诉5人，另外2人没有被追诉。

据宣称，铁链女小花梅入院后经过一年多医疗，“病情得到控制，身体状况稳定。”目前能够在医生、护工帮助下穿衣、吃饭，可与医护人员简单交流，“但仍然有认知障碍。”

据中央社引述8孩案判决所引起网络热议，在中国社群平台微博，不少网友批评判刑太轻。有网友指，“判的还没有受害人被虐待的时间长”、“受害人被虐待囚禁被迫生孩子的时间都不止九年吧……”、“女的一辈子都毁了。一审判9年。哪来的公平啊”。还有网友批评，“没有强奸罪”、“家庭成员？多么讽刺”。

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