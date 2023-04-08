面对北京围台军演 美国称加强对台军售

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中国今天开始在台湾周围进行为期三天的军事演习，一名美国国会高级官员周六承诺帮助向台湾武装部队提供训练并加快武器运售。

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中国今天开始对台军事演习。中国在台湾总统蔡英文从洛杉矶返回台北后的第二天宣布军事演习。蔡英文在美国会见了美国众议院议长凯文麦卡锡。此举激怒了北京。

美国众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔在台北蔡英文举办的欢迎美国两党代表团午餐会上说，他们强烈支持台湾，显示民主国家站在一起。麦考尔称，“作为众议院外交事务委员会主席，我签署了所有外国军售协议，包括向台湾出售武器，我向你保证，总统女士，我们会交付这些武器。”

自去年以来，台湾一直抱怨美国延迟交付武器，例如毒刺防空导弹。美国制造商将供应优先转向乌克兰以支持乌军对俄罗斯的防御。

共和党人麦考尔说：“我们正在国会竭尽全力加快这些军售并让台湾获得自卫所需的武器。”麦考尔还说，“我们将为台湾的军队提供训练。这些不是为了战争，而是为了捍卫和平。”

但麦考尔没有提供细节。

路透社说，虽然 1979 年华盛顿与台湾断绝正式外交关系后，台湾与美国之间的防务协定终止，但密切的军事关系依然存在，而且美国是台湾主要的外国武器来源。美国长期以来一直提供一定程度的武器系统培训，并就如何加强台湾军队以抵御中国军队的入侵提供详细建议。

一些台湾战斗机飞行员已经在美国接受训练。

据两名美国官员在 2 月份告诉路透社，美国将增加帮助训练台湾军队的军队人数。路透社在 2021 年报道称，少数美国特种作战部队已临时轮换到台湾训练台湾部队。

路透社说，中国将台湾描述为与美国关系中最敏感和最重要的问题，而这个话题一直是北京和华盛顿之间摩擦的根源。

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