在遭遇火箭弹袭击后，以色列对叙利亚采取报复行动

以色列/叙利亚

以色列宣布：昨夜今晨，以军向叙利亚发射火箭弹，作为对以色列控制的戈兰高地此前遭遇火箭弹袭击的回应。这是以色列在该国北部边界发生跨境交火事件、暴力局面升级的背景下采取的一次行动。

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4月9日星期日，包括加沙、黎巴嫩、被占领的东耶路撒冷和约旦河西岸在内的跨境交火引发暴力升级，以色列对叙利亚的火箭发射器发动了炮击和无人机袭击。

叙利亚官方媒体Sana引述该国一名军方消息人士证实了以色列的军事行动。周日早间当地时间5点左右，以色列从被占领的格兰高地发射了多枚炮弹，目标是叙利亚南部的几个地区。轰炸行动造成了一些物质损失。部分炮弹受到叙利亚防空系统的“拦截。

近来，该地区再次发生暴力事件导致紧张局势升级。

周五（4月7日），以色列遭遇两起针对以色列人的袭击事件，造成三人死亡。随后，以色列总理内塔尼亚胡下令“警方和部队动员一切力量”。

以色列军方披露：以色列防空系统至少拦截了一枚发自叙利亚的火箭弹，另外两枚落在以色列控制的戈兰高地。戈兰高地与黎巴嫩接壤，颇具战略意义。

周四，约有30枚火箭弹从黎巴嫩射向以色列，造成一人受伤以及物质损失，以军对加沙和黎巴嫩南部展开了报复行动。

以色列军方认为：虽然至今无人承认发射了火箭弹，但这些来自黎巴嫩的火箭弹是巴勒斯坦人所为，很可能出自在加沙地带掌权的伊斯兰运动哈马斯之手。这是2006年以来，以色列-黎巴嫩阵线空前的升级。

针对叙利亚，以色列近来加强了对叙利亚的空袭，特别瞄准其头号敌人、亲伊朗组织所在阵地。

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