旅美大熊猫“丫丫”正式移交中方

“丫丫”回国

中美 – 旅美大熊猫“丫丫”回国的日子越来越近了，4月7日，“丫丫”租借期满，正式移交中方。美方动物园8日为丫丫举办告别派对，现场约有500人参加，场面温馨。

广告 继续浏览后续

4月9日消息，据澎湃新闻报道，当地时间8日，孟菲斯动物园首席执行官兼总裁马特·汤普森表示与中方的合同已到期，正在讨论后续合作。

日前，孟菲斯动物园举办中国展览，邀请社会各界祝愿“丫丫”旅途安全，并庆祝与中国动物园协会20年的合作，活动包括文化表演，签署告别信等，孟菲斯动动物园提到，“丫丫”会在那里待到月底。

“丫丫”回中国后，要先到上海进行隔离检疫，世界动物保护协会科学家孙全辉表示，按照《中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例》规定，入境动物需要进行隔离检疫。因此大熊猫从国外回来也需要这一步。

主要检疫“丫丫”是否携带一些未知的疾病或病菌，按相关规定，隔离检疫的时间一般是30天。

资料显示，“丫丫”2000年8月出生于北京动物园，今年23岁，2003年，“丫丫”和“乐乐”于2003年一起抵达孟菲斯动物园开始旅美生涯，为游客们带去无数的欢乐。协议期限为10年，2013年到期后又延长10年。2023年2月2日，“乐乐”不幸离世，度过了快乐的25年。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅