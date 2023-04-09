特斯拉在上海宣布将在沪新建储能超级工厂

电动车

中美 – 电动车生产商特斯拉9日在上海宣布加码投资，将在沪新建储能超级工厂。建厂计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

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特斯拉CEO马斯克此前表示，预计2023年年度销量可达到200万辆（2022年交付量为131万辆）。据新华社报道，2022年，特斯拉上海超级工厂交付超71万辆电动汽车。这里已成为特斯拉在全球主要的出口中心，电动汽车热销亚太、欧洲等地。

电动车龙头特斯拉 (TSLA-US) 发起的价格战使得 Rivian Automotive Inc (RIVN-US) 和 Lucid Group Inc (LCID-US) 等亏损的美国新创公司，更难在争逐不断缩水的消费者钱包的战斗中占上风。

分析师和投资商表示，特斯拉年初将其全球电动车价格调降多达 20% 的举措，可能会吸引不少电动车的新买家，但也将迫使其他汽车制造商以更低的价格做出回应，否则就有被甩在后面的风险。

一些新创公司可能无法承受更低的价格，因为它们正在努力应对惊人的原材料和生产成本，再加上产量远低于马斯克领导的特斯拉；特斯拉去年交车量超过 130 万辆。

CFRA Research 分析师尼尔森 (Garrett Nelson) 表示，特斯拉此举将“加强它们相对于其他汽车制造商的竞争优势”。

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