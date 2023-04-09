麦考尔：对习主席最好的威慑是普京在乌克兰的失败

美国众议院外交事务委员会主席迈克尔‧麦考尔（Michael McCaul）周日（4月9日）表示，如果俄罗斯入侵乌克兰失败，这将成为对中共领导人习近平入侵台湾计划的最好威慑。

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周日在接受美国全国广播公司（NBC）采访时，麦考尔告诉主持人说：“乌克兰发生的事情将决定台湾和太平洋地区发生的事情。”“我认为对习主席最好的威慑是普京在乌克兰的失败。”

麦考尔在同一专访中还表示：“我认为明年1月的台湾选举将极为重要，因为我确实相信，由于前总统马英九现在去中国，中国将试图影响这下一次选举，并在不开一枪的情况下接管该岛。”

作为众议院外委会主席，麦考尔在台湾问题上立场明确而强硬。上周，这位德克萨斯州共和党人率领一个国会两党代表团前往台湾进行了为期三天的访问，并在出访期间告诉福克斯新闻，如果中共入侵这个自治岛屿，美国可能会向台湾派兵。

麦考尔说，“如果共产主义中国入侵台湾，这肯定会纳入考虑范围，并成为国会和美国人民讨论的事情。”“他们准备这样做吗？台湾值得这样做吗？我可以提出很多理由来证明台湾是值得的。”

上周，在麦考尔率团访问台湾之前，麦卡锡在中共的反对和警告声中带领一群国会议员在加州会见了过境美国的台湾总统蔡英文。他表示，此次会晤为“世界带来了更大的和平与稳定”。

此外，美国众议院共和党人在美国是否应该向乌克兰提供更多援助以抵抗俄罗斯入侵的问题上仍然存在分歧。

美国众议院议长凯文‧麦卡锡（Kevin McCarthy）去年10月表示，如果共和党在中期选举后掌握了众议院控制权，美国将不会再给乌克兰开出可随意填写的“空白支票”。

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