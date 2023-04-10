上海市民谈对围台军演的理解

在北京的绕台军事演习继续之际，中国与日本政府高级官员于4月10日星期一会面，讨论东海争议海域相关问题。在当天路透社的街采中，上海市民表达了对中国在台海进行军事演习的看法。点击以下内文视频了解详情。

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01:20 上海市民谈对中国台海军演的理解。 © Reuters

30岁的上海市民吴先生表示：“我觉得这（围台军演）是一件很正常的事情，因为首先要表达一下我们的态度，然后我们还需要表明我们有能力做这样一个反应。更多的我觉得（军演）是给美国方面看的，不是给台湾方面看的，因为他们（台湾）那边想什么，说实话我觉得不是很重要”。

35岁的上海市民王先生表示：“还是需要对一些台独势力做一些武力上的震慑。那从现在事实角度来看，感觉好像（武力震慑）还是没什么效果。但是可以从外交或者国际的角度去看的话，（军演）是向世界表明台湾是我们中国的一部分，（从这个角度来看本次军演）还是有意义的”。

37随的上海市民吴女士表示：“（中国对台政策应该是）两条路吧，强硬的这条路也是一直要加强的，然后咱们民间的沟通现在也越来越多了。像（通过）Tiktok之类的，他们（台湾人）对大陆的了解也越来越多。所以虽然说他们（台湾人）的基础教育对大陆可能偏见比较多吧，但现在也慢慢地在改善了。所以我觉得两条腿走路的话，还是有希望和平解放的”。

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