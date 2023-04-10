德国禁止中国游客入境令将取消？

随着气温变暖和旅游季节的到来，中国游客是否也很快将回到德国呢？德国入境禁令正在接受审查。

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据慕尼黑《墨丘利报》报道，中国游客目前不允许进入德国。这是德国剩下的最后一项新冠防疫规则。但这一规则正在受到审查。

新冠防疫措施在德国基本上已成为过去。但还有一条规则仍然有效，并且对旅游业带来很大打击：德国不允许来自中国的游客进入德国。在新冠危机之前，德国旅游胜地备受中国旅客的欢迎。比如中国旅游团频繁出现在慕尼黑新天鹅堡、纽伦堡等地。

但这项最后的新冠防疫措施可能很快会被取消。据德新社报道。作为欧洲的缓慢行动者，德国政府正在研究是否应取消这最后一项新冠防疫措施。柏林外交部表示，“目前正在讨论完全取消这些最后剩下的以旅游为目的的入境和签证限制。”

3月1日，德国政府就已基本取消了与新冠病毒有关的对来自中国的入境限制。自4月7日起，德国最后一项基于《感染保护法》的新冠防疫规定也被废除，去医院看望病人以及在各种场所都不用带口罩。但对中国游客的入境禁令仍在实施。

德国绿党籍外长贝尔博克将于周二飞往中国。旅游业可能是一个话题，但可以肯定不是最重要的话题。

在新冠病毒大流行前，从巴厘岛到夏威夷，再到新天鹅堡和威尼斯，中国游客都是一个重要的经济因素，因为他们大把花钱旅游。根据美国花旗银行的估计，2019年，他们全球范围内的消费达两千亿美金。

根据德国联邦统计署的统计，2019年，来自中国的游客在德国达150万人次，2022年只有不到18万人次。即使中国游客可以再次不受限制地进入德国，今年也不可能恢复到以前的数据。

目前的交通频率与新冠大流行前的每周航班数量也相差甚远。2019年，有66趟从法兰克福机场起飞前往中国的航班，但目前只有约32趟，还不到新冠疫情前的一半。但如果来自中国的游客允许重新入境德国，可能很快又会出现更多航班。

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