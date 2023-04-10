欧盟内部市场专员：欧盟有自己的路线 不与中国保持一致

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欧盟内部市场专员布雷东（Thierry Breton）在周一法国国内新闻台上就欧盟与中国关系表示，欧盟有自己的路线 le 3 novembre 2022

欧盟内部市场专员布雷东（Thierry Breton）周一在法国国内新闻台上就欧盟与中国关系表示，欧盟有自己的路线，不与美国或者中国保持一致，不过在俄乌战争上选择与美国站在一起。

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法国总统马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩于4月5日至7日到访中国，欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷东在此次国事访问之前重申，北京是欧盟“贸易伙伴”，欧盟也是北京的重要市场，中国向欧盟出口为20%，欧盟向中国出口为9%，因此欧盟对于中国来说更加重要，因为中国需要欧洲这个大市场。

欧盟内部市场专员布雷东今天周一在法国国内新闻台上谈及欧盟与中国关系时候重申，欧盟并不天真，中国是欧盟的贸易伙伴，同时也是欧盟系统性竞争对手，因此欧盟必须降低与中国关系的风险。本次法国总统马克龙与欧委会主席冯德莱恩共同到访中国非常重要。

中国外交官批评欧盟委员会过分屈服于美国的利益，对此欧盟内部市场专员布雷东回应说，欧洲不结盟，有自己的路线，因此既不与美国也不与中国保持一致，不过在俄罗斯入侵乌克兰战争的问题上，欧盟明确选择与美国盟友站在一起。

欧盟内部市场专员布雷东强调，欧盟有自己特殊的路线，必须保持，欧盟各国清醒的认识到联合会有更大优势，能够在世界上有实力，特别是未来国际事务将会非常复杂。

欧盟寻求在战略，能源，国防，工业等方面进一步的自给自足，并把此信息传递给了中国。

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